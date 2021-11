Serie A, sbarca la stella argentina: ecco il club con cui giocherà

C’è un club in pole, e avrebbe già l’accordo con la stella argentina: concorrenza battuta e trattativa ai dettagli.

Italiano la Fiorentina l’ha trasformata. Sicuramente nell’identità, nonostante un mercato mirato più a trattenere i gioielli come Milenkovic e Vlahovic che ad un rafforzamento che non c’è stato. Nico Gonzalez ha aggiunto qualità e gol, ma per il pensiero del tecnico servono esterni in grado di creare la superiorità, e magari di vedere la porta con continuità.

Ecco quindi che il primo rinforzo dovrebbe arrivare già a gennaio, e continua la caccia grossa in Sud America. Pare infatti che il club sia ai dettagli per chiudere la trattativa con la stella argentina, grazie anche all’aiuto di Nico Gonzalez.

Fiorentina, tutto sulla stella argentina: trattativa ai dettagli

La notizia arriva dall’Argentina, ma trova sponda anche in Italia. La Fiorentina ha affondato il colpo battendo una nutrita concorrenza per il talento che illumina la scena in patria. Commisso è stato convinto dall’ottimo lavoro di Italiano, che perderà Vlahovic e vuole giovani. Tecnico e club sono in linea, ed ecco che Julian Alvarez, calciatore in grado di giocare sia da punta centrale che da esterno può essere il rinforzo ideale.

La concorrenza del Milan, che ha sondato il calciatore, sembra essere superata, e in Argentina danno l’affare con i viola vicino alla chiusura. La cifra per il calciatore, che nell’ultimo confronto con il Boca Juniors ha mostrato nuovamente tutto il suo valore, si aggirerebbe attorno ai 20 milioni. E con la cessione di Vlahovic, probabilmente già a gennaio, arriverebbero i soldi per affondare definitivamente il colpo e mantenere un tesoretto per completare il reparto.