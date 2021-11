Vlahovic ha detto no, tifosi infuriati: spunta una richiesta pazzesca

Dusan Vlahovic avrebbe rifiutato una big di Premier, l’Arsenal, furia tra i tifosi della Fiorentina: spunta una clamorosa richiesta.

Si muove il mercato in uscita in casa Fiorentina. Dopo la clamorosa frattura delle scorse settimane, la cessione di Dusan Vlahovic nel prossimo mercato invernale è sempre più probabile. Le offerte non mancano, ma al momento la prima vera pretendente sarebbe stata rifiutata dallo stesso calciatore serbo, scatenando l’ira dei tifosi.

Facciamo ordine. La notizia è stata riferita da Sky Sport. Secondo quanto è stato rivelato, per il centravanti della viola si sarebbe fatta avanti in maniera concreta una grande (in parte decaduta) d’Inghilterra. Non il Tottenham di Conte, che sembrava la favorita per l’attaccante classe 2000 fino a pochi giorni fa, bensì un’altra londinese: l’Arsenal.

La richiesta della Fiorentina è di una somma che si aggiri sugli 80 milioni di euro. Tanti, ma non troppi per i Gunners, che si sarebbero detti disponibili a raggiungere tale costo del cartellino, seppur attraverso il raggiungimento di determinati bonus. Non ci sarebbero dunque grandi ostacoli nella trattativa tra i due club. Ma il calciatore avrebbe ben altre idee.

L’entourage dell’attaccante non sarebbe infatti particolarmente attratto dalla prospettiva Arsenal. Vuoi per ragioni sportive, essendo al momento la londinese ben lontana dalle top della Premier e fuori anche dall’Europa. Forse anche per ragioni economiche, in attesa di qualche offerta più vantaggiosa in tutti i sensi. Una parziale chiusura sorprendente che ha mandato su tutte le furie i tifosi della viola, che iniziano a intravedere lo spettro di un incubo già vissuto in passato…

Vlahovic, no all’Arsenal: tifosi infuriati

A far infuriare i tifosi della Fiorentina è l’eventualità di dover vedere per l’ennesima volta un proprio giocatore simbolo vestire la maglia della rivale più ‘odiata’, la Juventus. Dopo Bernardeschi e Chiesa, vedere anche Vlahovic esultare con quella maglia farebbe impazzire i tifosi della viola, che hanno dovuto accettare già troppi sacrifici in tal senso.

Anche per questo motivo sui social è già partita una forte contestazione per il comportamento di Dusan e del suo entourage. E i tifosi stanno avanzando una richiesta clamorosa alla società: mettere fuori rosa il calciatore non solo fino alla fine della stagione, ma possibilmente anche per tutto il prossimo anno.

Una ‘vendetta’ che farebbe perdere alla Fiorentina la possibilità di monetizzare con una clamorosa plusvalenza, ma toglierebbe anche due anni di carriera all’attaccante: non pochi per un calciatore di talento ma ancora emergente. Sarà questo l’epilogo di questa telenovela di mercato? Non è impossibile, ma difficile. Non converrebbe in fin dei conti a nessuno.