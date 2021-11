Inzaghi ha un problema: il dato spaventa i tifosi dell’Inter

Simone Inzaghi vede il bicchiere mezzo vuoto dopo il derby, ma il dato boccia la sua Inter: i tifosi lo sottolineano sui social.

La missione di Simone Inzaghi è fare il bis dopo lo scudetto di Conte. Il derby è stata forse l’occasione più ghiotta per avvicinare le prime della classe, ma il Milan ha tenuto bene, e nonostante il pari del Napoli, l’1-1 di San Siro fa felice più Pioli che i nerazzurri. A mettere ancora pressione all’allenatore dell’Inter sono le parole di Marotta, che ha parlato di titolo difficile lanciando messaggi non proprio apprezzati dai tifosi.

E in effetti c’è un dato che dà la dimensione di quali siano gli aspetti che hanno penalizzato Inzaghi. In alcuni incontri il tecnico non riesce a trovare i tre punti, e i numeri aggiornati fanno la somma del distacco da Milan e Inter.

Inter mai vincente nei confronti diretti: il dato ormai è chiaro, e Inzaghi riflette

I numeri chiariscono quali sono gli intoppi dell’Inter. Quello di ieri è l’ennesimo pareggio contro una big, dopo quelli arrivati con la Juventus e con l’Atalanta. Punti persi dopo prestazioni anche positive, o come nel caso di ieri e del match con la Dea per rigori sbagliati. Contro la Lazio è arrivato addirittura il pesante ko, mentre in Champions fra le mura amiche è arrivata il successo del Real Madrid.

Manca qualcosa ad Inzaghi. Forse l’uomo in grado di spaccare le partite delicate come lo era Lukaku, o forse quella voglia di trovare per forza i tre punti. Resta però anche un dato che fa sorridere il tecnico. Nella passata stagione l’Inter riuscì a costruire la sua favola nel girone di ritorno, con una rincorsa e una striscia positiva inarrestabili. Quest’anno con due squadre in fuga non sarà facile, ma serve sbloccarsi contro le big, e alla ripresa dopo lo stop per le nazionali arriverà un altro test delicato contro l’ex Spalletti.