Mancini, convocazione inattesa: torna in nazionale la grande promessa

Roberto Mancini, alle prese con i forfait di Zaniolo e Pellegrini, ha spiazzato tutti: convocazione inattesa per il calciatore che gioisce.

Due brutte notizie in poche ore. Roberto Mancini ha prima dovuto salutare Zaniolo, fermato da un problema al polpaccio e da una infiammazione al ginocchio. Pochi minuti dopo è arrivato anche il forfait di Pellegrini, che lascia il ct con un vuoto in mezzo al campo e tanti dubbi.

Mancini li ha già sciolti, chiamando in nazionale un calciatore a sorpresa. Arriva la convocazione quindi per il centrocampista, che in pochi mesi da riserva ha preso in mano la linea mediana della sua squadra, e grazie al lavoro del tecnico conquista la gioia di giocare con la maglia azzurra.

Mancini, arriva la convocazione inattesa: Cataldi in nazionale

Ha avuto ragione Sarri. Danilo Cataldi è un giocatore che può dare tanto alla Lazio, e in questa stagione lo sta dimostrando trovando spazio e anche gol con la maglia biancoceleste. Mancini ha scelto proprio il centrocampista biancoceleste per sostituire Zaniolo, regalandogli la gioia di arrivare in ritiro a Coverciano.

Leggi anche: Italia, guai per Mancini: la stella finisce ko. Le condizioni

In Under 21 c’era già stato, mettendo insieme 2 gol in 20 presenze dopo una lunga trafila con tutte le selezioni giovanili. Quel talento in grado di dettare i ritmi, e di tirare con precisione ed efficacia dalla distanza, si era un po’ perso. Ci ha pensato Sarri a rivitalizzarlo, concedendogli circa 500 minuti in campionato impreziositi da un gol col Cagliari. Quel centro che in molti hanno ritenuto una svolta nella sua stagione. Ora è arrivata anche la convocazione. Meritata per un calciatore che potrebbe finalmente trovare la definitiva consacrazione.