Roma, follie di mercato per Mourinho: nel mirino il nuovo Batistuta

José Mourinho punta sul mercato per rinforzare la sua Roma: nel mirino del tecnico portoghese c’è anche un grande attaccante.

I grandi problemi del suo mercato, José Mourinho li ha affrontati nella sua carriera spesso e volentieri con un unico medicinale: un mercato da sogno. L’allenatore portoghese, che in questi primi tre mesi alla Roma sta apparendo molto meno Special di quanto l’Italia lo ricordasse, è incappato in alcuni scivoloni dolorosi negli ultimi giorni. A volte anche umilianti. E ha già individuato i due grandi problemi che stanno affossando la sua squadra: arbitraggi inadeguati e una rosa non all’altezza.

Se sui direttori di gara ha già detto (e non detto) molto sia in Europa che in Italia, il suo vero grande cruccio in questo momento sembrerebbe essere il mercato. Dito puntato contro la società. Dopo la clamorosa sconfitta di Venezia, Mou ha chiarito come i soldi investiti dai Friedkin la scorsa estate non sono bastati per rinforzare la squadra.

Nonostante in Italia nell’ultimo mercato estivo nessuno abbia investito come il club giallorosso, il tecnico portoghese ha lamentato di aver visto arrivare rinforzi solo per ‘reazione’: al di là di Rui Patricio, Vina è arrivato per il ko di Spinazzola, Abraham per quella di Dzeko. Di acquisti veri, a suo dire non ne sono arrivati, e la rosa oggi è incompleta e non all’altezza nemmeno di un quarto posto. Urgono quindi rimedi già a gennaio, e c’è già un nome in cima alla lista: un top player vero, il centravanti della Norvegia.

Mercato Roma, svolta in attacco: Mourinho vuole una punta

Non basta Abraham, arrivato con grandi aspettative ma capace di impantanarsi dopo poche partite, sbattendo troppe volte sul palo. Sfortuna sì, fino a un certo punto. E non basta nemmeno Shomurodov, che fin qui ha giocato poco e ha anche segnato nelle poche occasioni in cui è stato utilizzato, ma che non soddisfa appieno le esigenze di Mou.

Serve un centravanti diverso per lo Special One, e c’è un giocatore che lo ha folgorato nelle due partite in cui ha potuto vederlo da vicino: il norvegese Erik Botheim. Il centravanti scandinavo, tre gol in due partite contro la Roma, non ha solo scompigliato i piani della squadra in Conference, ma forse anche sul mercato.

Secondo quanto riferito dal sito norvegese TV2, sarebbe proprio Botheim adesso il rinforzo preferito per l’attacco sulla lista di Mourinho. Con 19 gol in 36 presenze e un’età ancora verde (è un classe 2000), lo Special One vorrebbe trasformarlo nel suo ‘piccolo Haaland’. Basterà questa cura a far superare alla Roma tutti i suoi mali?