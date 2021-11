Dipinge a pallonate, non è un artista: è un campione del passato -VIDEO

Petto nudo e pieno di colori: il resto lo fa un piede magico che lo ha reso un grande campione, ora pronto a dipingere a pallonate.

Piedi scalzi e pieni di colore. Servono per calciare il pallone creando un’opera d’arte. A pallonate. L’ex campione del passato si è divertito a dare forma ad un albero di Natale per fare gli auguri a modo suo, e lo ha fatto non come spesso accade con mani e pennelli, ma con i piedi. Ha dipinto i palloni di colori diversi, iniziando a calciarli su una tela di grandi dimensioni.

Il resto lo hanno fatto i piedi educatissimi e la capacità di mettere insieme i colori al posto giusto, ma anche i tiri precisi. Ne è venuta fuori un’opera bellissima e un video che sta diventando virale.

Beckham, arte e calcio insieme: dipinge l’albero a pallonate

Gli auguri di Natale David Beckham li ha fatti a modo suo. Con i piedi. Che in passato hanno fatto impazzire i tifosi del Real e soprattutto del Manchester United. La precisione con la quale ha calciato verso la tela i palloni ha dato vista ad un grande albero di Natale, e i tifosi si sono divertiti a commentare il video della sua opera d’arte.

Sembra anche facile all’apparenza, ma guardando bene il video si nota la precisione con cui sono stati calciati i palloni e gli incastri di colori per non lasciare spazi bianchi. C’è perfino la decorazione sulla parte più alta dell’albero, e i followers dell’inglese impazziscono. Fra chi lo invita ad attendere visti i giorni che mancano ancora al Natale, e chi è stupito dall’opera, arrivano anche gli inviti a rientrare in campo. E in effetti guardando la precisione della sua creazione e il fisico di Beckham, un pensierino potrebbe davvero farlo.