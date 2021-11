Mentana nella bufera, tifosi infuriati: cosa è successo

Enrico Mentana è entrato in tendenza su Twitter per un commento social che ha fatto imbufalire i tifosi: riguarda le novità di Dazn.

Tutti contro Dazn. O quasi. Nel giorno in cui arriva la goccia che, probabilmente, farà traboccare il vaso della pazienza dei tifosi nei confronti del broadcaster proprietario dei diritti delle gare di Serie A, Enrico Mentana a sorpresa si schiera dalla parte di quest’ultimo, con un commento sui social che ha fatto esplodere il mondo del web.

Ma facciamo ordine. La mattinata del 9 novembre si è aperta con la notizia, rilanciata da fonti come Il Sole 24 Ore, di una clamorosa svolta in arrivo da parte di Dazn. L’emittente avrebbe deciso di interrompere la possibilità di concurrency, il servizio che permette all’utente di un solo abbonamento di poter vedere lo stesso contenuto su due dispositivi differenti, anche a distanza. Un servizio molto apprezzato dai tifosi perché dà la possibilità, ad esempio, alle famiglie di sottoscrivere un unico abbonamento per permettere a genitori e figli fuori sede di condividere lo stesso abbonamento.

Una scelta che ovviamente è stata molto criticata dai tifosi, ancora una volta vittime di una decisione che potrebbe pesare, e non poco, sulle casse delle singole famiglie. Non a caso, il Codacons si è già mosso per cercare di tutelare i consumatori. La svolta dovrebbe essere attiva dalla metà di dicembre, e a breve tutti gli utenti riceveranno una comunicazione da parte dell’azienda.

Per venire incontro alle esigenze delle famiglie, Dazn avrebbe deciso di lasciare intatta la possibilità di concurrency in caso di utilizzo dello stesso IP (quindi, per esempio, per genitori e figli che abitano nella stessa casa). Ma questo non basta a placare gli animi dei tifosi, che hanno continuato a inveire contro il broadcaster e contro chi lo difende. Enrico Mentana compreso.

Mentana difende Dazn: bufera sui social

L’obiettivo di Dazn, quello che ha portato, almeno ufficialmente, a questa decisione, è accelerare nella lotta al ‘pezzotto’, alla pirateria. Un obiettivo perseguito dall’azienda ormai da anni, e che ha trovato d’accordo anche Enrico Mentana, noto giornalista di fede interista, nonché direttore del tg di La7 e di Open.

Sui social Mentana ha postato un articolo della sua testata con questa notizia, commentando con questa frase lapidaria: “Verso la stretta contro i furbetti del pezzotto“. Un commento che è sembrato essere una presa di posizione a favore di Dazn e che ha scatenato l’ira dei social.

Qualcuno ha provato a fargli notare come questa decisione possa in realtà favorire il ‘pezzotto’. In molti potrebbero scegliere di disdire l’abbonamento per pagare di meno. Senza considerare che si tratterebbe di un cambiamento di regole di un contratto già siglato. Altri sono più subdoli, e ricordano un precedente ambiguo riguardante il giornalista: “Lo stesso Mentana che in una Story su Instagram aveva la partita in turco antico su una tv con 40 cavi dietro?“.

Se altri vanno sul personale (“La straordinaria capacità di Mentana di non capire un ca…“), altri provano a rispondere con ironia: “Inps, via le pensioni a chi ha più di 80 anni. Mentana: verso la stretta sulle baby pensioni“). Insomma, nessuno sembra essere d’accordo con ‘Chicco’, che anche stavolta ha sollevato una valanga di polemiche.