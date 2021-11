Fiorentina, non solo Mayoral: l’alternativa sul mercato è di lusso

Commisso guarda già avanti: due obiettivi per il dopo Vlahovic, e oltre a Mayoral per la Fiorentina spunta il big.

La strada è ormai tracciata. Dusan Vlahovic è ormai destinato a lasciare un vuoto nell’attacco della Fiorentina, proprio nel momento in cui il progetto viola ha basi solide, un ottimo tecnico e rinnovata fiducia. Colmarlo non sarà semplice, ma i soldi in arrivo sono di sicuro un buon messaggio per il club, che pianifica, studia e ha già fatto qualche passetto sul mercato.

L’obiettivo, neanche troppo nascosto, è Borja Mayoral. Alla Roma vive da separato in casa, ma sa bene che le occasioni non gli mancano. La piazza viola sa infatti valorizzare i calciatori, e in tal senso Italiano è maestro. Affare fatto? Ancora no, e intanto oltre allo spagnolo e a Scamacca, spunta un altro nome, che a Firenze potrebbe ritrovare lo sprint per confermare quanto di buono fatto qualche anno fa.

Fiorentina, tante idee per il dopo Vlahovic: spunta un ex obiettivo di Milan e Inter

C’è una pista caldissima, che è stata allacciata in estate con riflessi interessanti sul futuro. L’affare Odriozola, messo in piedi dal Real Madrid con i viola, è solo l’inizio di una collaborazione, che potrebbe facilitare nuove trattative sull’asse fra la Spagna e la Toscana. Pare infatti che ci sia stato un timido sondaggio per Luka Jovic, in passato obiettivo delle due milanesi. L’attaccante non trova spazio con Ancelotti, che però non sarebbe favorevole all’addio vista la carenza di alternative a Benzema nel ruolo di centravanti.

Dalla Spagna raccontano però di trattative per portare un’altra punta a gennaio alla corte di Ancelotti, che in quel caso darebbe l’ok al trasferimento. Giungono anche dettagli sull’affare che porterebbe Jovic in viola. Potrebbe arrivare già in prestito a gennaio per capire il suo impatto nel calcio italiano. Con o senza Borja Mayoral, che intanto ha già un biglietto in mano per lasciare Roma e volare da Italiano.