Barcellona, non solo Xavi: vicino un altro clamoroso ritorno

Il Barcellona di Xavi prende forma anche grazie al mercato: il primo colpo potrebbe essere una leggenda blaugrana, Dani Alves.

Sta nascendo, passo dopo passo, il Barcellona di Xavi. L’ex centrocampista blaugrana, una vera leggenda e bandiera in terra catalana, sta cercando d’imprimere fin da subito il suo marchio sul nuovo corso barcellonese. Un nuovo corso che ha il sapore di ‘vecchio’, o meglio del grande passato che ha consegnato alla storia del calcio il club negli scorsi decenni.

Se dal punto di vista tattico servirà un po’ di tempo a Xavi per far vedere tutte le sue qualità, su due aspetti ha iniziato a mettere la mano fin dall’inizio. Il primo è il regolamento interno, che ha fatto il giro del mondo per la severità.

Leggi anche -> Barcellona, Xavi torna a casa: con lui anche la splendida moglie Nuria – FOTO

Sugli orari il tecnico sarà intransigente. Lo staff dovrà essere in campo alle 9 in punto, i calciatori alle 9.30, o comunque un’ora e mezza prima dell’inizio della sessione. Sia lo staff che la squadra dovranno sempre fare colazione e pranzo insieme. Nei due giorni che precederanno le partite, nessuno potrà tornare a casa dopo le 2 di notte. Assolutamente proibite attività pericolose, come il kitesurf o i viaggi in aereo, se non espressamente autorizzati. In caso di trasgressione alle regole, verranno comminate multe salate, a partire da 100 euro a salire.

Regole ferre per cercare di stabilire nuovamente un po’ d’ordine nel caos blaugrana che si è visto anche sul campo negli ultimi anni. L’altro aspetto su cui Xavi ha iniziato subito a mettere mano riguarda invece il mercato. L’ex centrocampista avrebbe infatti avallato subito un grandissimo colpo. Il ritorno di un calciatore già entrato nella leggenda del club.

Dani Alves torna al Barcellona?

Non Leo Messi, come tutti i tifosi del Barça vorrebbero. Ma comunque un altro eroe di tanti trionfi in Spagna e nel mondo: Dani Alves. Potrebbe essere proprio il terzino brasiliano il primo grade colpo del nuovo corso Xavi, secondo quanto riferito da UOL Esporte.

Potrebbe interessarti – > Olimpiadi, non solo Dani Alves: i fuoriquota più “strani” della storia

Il brasiliano classe 1983, passato nel 2016 dal Barça alla Juventus, ha lasciato quest’anno il San Paolo dopo aver trionfato alle Olimpiadi con la Nazionale brasiliana e sarebbe prontissimo a tornare nel grande calcio. L’apertura era arrivata dallo stesso terzino qualche settimana fa (“Il Barcellona è casa, se hanno bisogno di me non devono far altro che chiamarmi“). Inizia la restaurazione?