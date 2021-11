Sky risponde a Dazn: i tifosi si schierano

Il giorno dopo la notizia del cambiamento delle condizioni di Dazn, arriva la ‘risposta’ di Sky: la versione Plus di Sky Go diventa free.

A ventiquattr’ore dal Dazn-gate, lo ‘scandalo’ che ha fatto infuriare tutti i clienti del broadcaster che detiene i diritti del campionato di Serie A, arriva una ‘risposta’ indiretta di Sky, il principale competitor. L’emittente satellitare ha svelato ai propri clienti l’arrivo di una novità da tempo richiesta e molto attesa, che ha entusiasmato tutti. Ed è inevitabile pensare che il tempismo di questa decisione non sia stato casuale.

Proprio all’indomani del giorno in cui Dazn ha fatto ‘intuire’ che tra poco toglierà il servizio di concurrency, ossia l’opportunità di vedere lo stesso contenuto su diversi dispositivi a distanza, un servizio che permetteva a molti familiari di condividere l’abbonamento per le partite, Sky ha allargato le maglie della sua app Sky Go Plus, rendendolo disponibile per tutti.

Lo streaming era l’arma in più di Dazn fin qui? Adesso anche da questo punto di vista Sky diventa altamente competitivo. Gli mancano solo i diritti delle partite, ma con questa mossa l’emittente satellitare si è intanto ripresa le simpatie di gran parte dei tifosi.

Sky Go Plus per tutti: le novità dell’app

Uno dei grandi limiti di Sky fino a questo momento era l’app, troppo limitata e frenante rispetto al servizio per dispositivi fissi. L’unica alternativa per poter godere di alcune importanti funzionalità era sottoscrivere l’abbonamento a Sky Go Plus, al costo di circa 5 euro al mese da aggiungere al piano già sottoscritto. Troppi per l’utente medio.

Da oggi, secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, le cose cambiano. Tutti gli abbonati Sky potranno infatti usufruire di Sky Go Plus gratuitamente. Il servizio sarà infatti compreso nell’abbonamento senza alcun costo aggiuntivo (non si sa per quanto tempo).

Tutte le funzionalità di Sky Go Plus saranno dunque disponibili per ogni utente. Si potrà usufruire del servizio Download & Play per scaricare i contenuti e accedervi anche quando si è offline. Ma si potrà anche utilizzare i tasti Restart, Pausa e Replay, per poter avere il massimo della libertà nella propria visione. Inoltre, tutti potranno associare al proprio abbonamento non più solo due dispositivi, ma fino a quattro dispositivi da poter utilizzare in contemporanea.

Una novità che ha entusiasmato tutti gli utenti dell’emittente satellitare e ha portato molti tifosi dalla sua parte. E oggi il partito di coloro che rivorrebbero i diritti tra le mani di Sky sono molto più numerosi rispetto al recente passato.