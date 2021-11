Nasce il ‘biglietto sospeso’: cos’è e come funziona

Cos’è il ‘biglietto sospeso’, l’iniziativa solidale voluta dai tifosi della Lazio per riempire l’Olimpico nella gara contro la Juventus.

Tra i tifosi della Lazio c’è una grande novità: nasce il ‘biglietto sospeso’. Un’iniziativa solidale che ha una doppia finalità: riempire lo stadio Olimpico e soprattutto dare la possibilità ad alcuni sostenitori, che non potrebbero permetterselo, di assistere a un big match come la sfida con la Juventus.

Una splendida idea lanciata in questi giorni dai tifosi della Lazio, già proiettati verso la prossima grande sfida. Una partita carica di significato, e non solo per la classifica. Mai come quest’anno si può infatti parlare di scontro diretto: i biancocelesti sono quinti a 21, i bianconeri ottavi a 18. Ma è anche la prima sfida di Sarri contro la sua ex squadra, e il primo incrocio tra il tecnico di Figline e Allegri dopo il duello scudetto del 2017/18.

Per questo motivo, ma anche solo per fare un bel gesto in questo periodo che ci porta verso il Natale, i tifosi della squadra romana hanno lanciato l’iniziativa del ‘biglietto sospeso’, che s’ispira al celebre caffè sospeso di Napoli. Ecco cos’è e come funziona.

Come partecipare all’iniziativa ‘biglietto sospeso’

All’Olimpico ci sarà il pienone per la prossima sfida del 20 novembre tra Lazio e Juventus. E il merito è anche dell’iniziativa ‘biglietto sospeso’. A lanciarla è stata l’associazione Lazio e libertà, che ha scelto di donare le emozioni del big match anche a chi non può permetterselo.

Come funziona? Chi ne ha le possiblità può mettere a disposizione una somma per acquistare un tagliando in più in favore delle persone meno fortunate. Un’iniziativa lodevole che si sta concretizzando in questi giorni, con grande successo. In poche ore, l’associazione ha infatti donato una ventina di biglietti per la sfida contro la squadra di Allegri.

Per poter partecipare all’iniziativa è possibile contattare l’indirizzo di posta elettronica bigliettosospesolel@gmail.com. Tanti i complimenti arrivati agli organizzatori sia da parte di associazioni di tifosi italiani che stranieri. Grazie a un’idea del genere, semplice ma efficace, è possibile infatti regalare la possibilità di divertirsi e passare qualche ora di svago anche a coloro che purtroppo non hanno la fortuna di potersi permettere il calcio, che resta un hobby e purtropoo, da qualche anno a questa parte, anche un vero e proprio lusso.