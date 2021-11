Ibrahimovic, svela il suo peso e confessa: “Non riesco a dimagrire”

Zlatan Ibrahimovic qual è il suo peso attuale, e ha svelato di non riuscire a perdere nemmeno un chilo: ma c’è un motivo.

Zlaltan Ibrahimovic è sempre più grande… e sempre più grosso. Il calciatore del Milan è in uno stato di forma smagliante, e il suo peso continua a crescere, sia sul campo che sul girovita. L’attaccante svedese, che grazie alle sue prestazioni ha anche riconquistato la nazionale, sta trascinando a suon di gol, dal suo ritorno in campo, il Milan, sempre più primo in Serie A (con il Napoli).

Ma qual è il segreto di re Zlatan? Uno strapotere fisico con pochi precedenti, e anche un peso-forma che lo rende un autentico colosso all’interno del campionato italiano. Lo ha confessato lo stesso Ibra, ospite negli scorsi giorni di un evento organizzato dalla Fita, la Federazione italiana Taekwondo, arte marziale che ha in Zlatan uno dei suoi più famosi rappresentanti.

Se ufficialmente infatti il fenomeno svedese risulta pesare circa 95 chili, a quanto pare in questi anni Ibra ha aumentato ancora la sua massa muscolare, arrivando a sfiorare punte davvero importanti. Oggi come oggi smuoverlo per un difensore è ancora più complicato, e se ne sono accorti anche Ibanez e Mancini.

Perché Ibrahimovic non riesce a perdere peso?

“Adesso peso 102 chili“, ha confessato Zlatan durante l’evento organizzato dalla Fita. Il calciatore rossonero ha sfondato dunque il muro dei 100 chili, per un’altezza di 195 centimetri. Non proprio pochi anche per un gigante come lui. Probabilmente in questo momento è il calciatore in attività con il maggior peso corporeo. Può essere un problema questo? Forse, specialmente per la sua struttura muscolare.

In questo momento Zlatan vorrebbe anche perdere peso, ma è molto complicato. C’è un motivo per cui lo svedese non può togliersi di dosso qualche chilo, se non con un grandissimo lavoro specifico e anche una dieta particolare: “Ho solo l’8% di grassi, quindi perdere peso per me è davvero complicato“.

Insomma, Ibra non è ingrassato, ha semplicemente messo altra massa muscolare, diventando una sorta di bronzo di Malmoe. Smuoverlo è complicato, abbasserlo è impossibile. Zlatan è diventato ancora più temibile per gli avversari, un pericolo per ogni difesa. Con un calciatore del genere per il Milan non c’è obiettivo che non possa essere raggiungibile.