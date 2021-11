Calciomercato Juventus, arriva il taglio: sarà la risoluzione del contratto

Si accende il calciomercato della Juventus in entrata e soprattutto in uscita. Il club è pronto a far fuori un centrocampista.

L’avvio altalenante della formazione di Allegri sta spingendo la società bianconera ad intervenire sul mercato; la prerogativa, però, resta quella di vendere per poi comprare. Uno dei giocatori che sembra essere destinato alla partenza è Ramsey. Il gallese, reduce da una stagione tutt’altro che positiva con Pirlo, aveva deciso di rimanere a Torino complice il cambio di allenatore. L’attuale tecnico della Juventus aveva garantito al centrocampista un cambio di ruolo per favorire le prestazioni del giocatore ma senza successo. Fino ad ora, il numero 8 ha collezionato 3 presenze in campionato e 2 in Champions League per un totale di 112′ minuti giocati.

Calciomercato Juventus, per Ramsey pronta la risoluzione del contratto

Se con il proprio club Ramsey non riesce a trovare spazio, in nazionale è tutta un’altra storia. Il centrocampista è una colonna portante del Galles, dove riesce a trovare anche continuità di rendimento. Nelle qualificazioni Mondiali ha disputato 2 partite segnando anche un gol.

Il valore attuale del giocatore si aggira intorno ai 10 milioni di euro con un ingaggio da circa 7 milioni l’anno. Ramsey, ad oggi, risulta essere il terzo giocatore più pagato nella Juventus, preceduto dal De Ligt e Dybala. Per questo motivo la Juventus, in mancanza di offerte, è pronta alla risoluzione del contratto. In tal modo il club si libererebbe di un ingaggio molto pesante e potrebbe investire sul mercato. Il sostituto designato di Ramsey potrebbe essere proprio Villar della Roma.

Ramsey-Juventus, una storia d’amore mai sbocciata

La Juventus acquista Ramsey nel febbraio 2019 a parametro zero dall’Arsenal. Il talento gallese arriva a Torino con tantissime aspettative grazie ai precedenti anni con i gunners giocati ad altissimi livelli. Con il club bianconero, però, il centrocampista colleziona 49 presenze siglando 5 gol. Infortuni e tante panchine condizionano l’andamento dell’8 bianconero che, per ritrovare se stesso, avrà bisogno di cambiare aria.