Smentita la notizia del ritiro, Mohamed Ihattaren è pronto a tornare in campo ma con un’importante novità.

Acquistato dalla Juventus quest’estate, e poi girato in prestito alla Sampdoria, quello di Mohamed Ihattaren sarebbe dovuto essere uno dei profili più interessanti da seguire in questo nuovo campionato di Serie A. Il fantasista olandese, di origini marocchine, era stato addirittura candidato al premio Golden Boy, assegnato ogni anno al miglior giocatore Under-21 militante nella massima serie di un campionato europeo.

Insomma, le speranze che il giovane trequartista si consacrasse definitivamente in Italia, dopo le ultime due stagioni ad alti livelli in Olanda, con il PSV, non erano poche. Ma nessuna di queste si realizzerà. Nemmeno una presenza per lui con i blucerchiati, nelle prime 12 uscite di campionato, né dal primo minuto, né dalla panchina (in cui, peraltro, si siederà solo per la partita con l’Inter del 12 settembre).

Il 12 ottobre alcune indiscrezioni rivelano il suo ritorno a casa, in Olanda, per questioni personali (probabilmente legate alla morte del padre di 2 anni fa). Fu questo il giusto pretesto per alcuni giornalisti che formularono diverse teorie le quali ipotizzavano un verosimile stato di depressione o la possibilità di un ritiro prematuro dal calcio professionistico. Teorie peraltro non smentite dal suo allora procuratore Mino Raiola.

Cambiamenti in vista per Ihattaren: nuova squadra e nuovo agente

Tuttavia, nulla di tutto ciò dovrebbe verificarsi. A confermarlo è stato lo stesso Ihattaren, che non più di qualche giorno fa ha informato un importante pagina calcistica su Instagram, Raising Footballers, di non avere alcuna intenzione di ritirarsi. Questo, sommato alle foto al centro sportivo dell’Utrecht, sua città natale, in cui si starebbe allenando da qualche giorno con un personal trainer, fanno pensare che potrebbe essere proprio questa la sua nuova destinazione

Ma se di questo ancora non si può avere certezza, anche perchè la Juve rimane titolare del cartellino del giocatore ed avrà, quindi, l’ultima parola sul suo futuro, ciò che non è più incerto è che le strade di Raiola e Ihattaren si divideranno. Il 19enne olandese, infatti, avrebbe deciso di lasciare il procuratore che lo aveva portato in Italia nella finestra estiva di calciomercato, per affidarsi ad Ali Dursun, agente, fra l’altro, anche di Donny van de Beek e Frankie De Jong.

Il ritorno in campo di Ihattaren sembra ogni giorno più vicino, adesso restano da capire i tempi e se la maglia con cui tornerà a giocare sarà blucerchiata o biancorossa, come quella dell’Utrecht.