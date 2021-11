Conte, arriva la stangata per i suoi calciatori: cosa sta succedendo

Conte sembra aver già delineato la linea che dovranno seguire i suoi giocatori. Le nuove regole imposte sono severissime.

La nuova avventura di Conte in Premier League è iniziata con un pareggio a reti bianche in casa dell’Everton, preceduto però da una rocambolesca vittoria in Conference League contro il Vitesse. Nonostante ciò l’ex allenatore dell’Inter non è risultato per niente soddisfatto della condizione atletica dei suoi nuovi giocatori. Il Tottenham, attualmente, si trova al nono posto in campionato a -10 dalla capolista Chelsea. Gli Spurs hanno il secondo peggior attacco del campionato, 9 reti segnate in 11 partite, preceduti soltanto dal Norwich, ultimo in classifica. Il neo tecnico sembra intenzionato, sin da subito, a immettere nei suoi giocatori la giusta mentalità in modo da risollevare al più presto la situazione.

Il nuovo regime alimentare

Il primo punto su cui Conte si è maggiormente concentrato è quello alimentare. Il tecnico ha preteso che la squadra si riunisca a mezzogiorno per pranzare insieme. Il menù della mensa è stato modificato eliminando cibi pesanti come i panini e salse grasse, ketchup e maionese in primis. Gli Spurs sono stati invitati, inoltre a consumare più frutta e a evitare assolutamente panini. Questo metodo era stato già applicato dal tecnico ai tempi del Chelsea, con ottimi risultati. I blues, infatti, riuscirono a conquistare il titolo.

Conte, una garanzia di successo

Conte è uno degli allenatori più ambiti nel panorama europeo. L’attuale tecnico del Tottenham è sempre riuscito a dare una propria impronta; lo dimostrano i successi raggiunti con la Juventus, la Nazionale, il Chelsea e l’Inter. L’allenatore pugliese si è sempre contraddistinto per capacità di leadership e per un sconvolgente ossessione per i dettagli tattici e mentali. Conte, consapevole delle sue doti, ha dichiarato in una recente intervista alle Iene che l’oneroso ingaggio che percepisce è giustificato dagli ottimi risultati che ottiene.