Juve, All or Nothing, arriva il nuovo VIDEO: retroscena e curiosità 

La Juve ha rilasciato un nuovo video di presentazione di All or nothing: gustosi dettagli sull’ultima stagione e la data ufficiale.

Bisognerà attendere il 25 novembre per l’attesissimo All or Nothing. È il documentario sulla Juventus, realizzato da Amazon e prodotto da prodotta da Fulwell 73 (già famoso per la serie su Bolt), con i Producer Leo Pearlman e Ben Turner, e con Richard Cooke.

Sarà una serie che racconterà le vicende dei bianconeri nell’ultima stagione, con riprese inedite sugli allenamenti, le riunioni tecniche, le cene. Quelle in cui si parla di calcio e anche di progetti personali dei protagonisti. Amazon svelerà vita privata e modi di vivere la Juve di dirigenti e calciatori, con interviste esclusive, gustose chicche, retroscena che ricostruiscono i momenti più importanti e bui dell’ultimo anno in bianconero. E nell’ultimo trailer, quello definitivo, arrivano già alcune indiscrezioni.

Juve, All or Nothing alza il velo sulla Juventus: ecco le novità

I produttori della serie tv sulla Juventus hanno avuto accesso a tutti i luoghi in cui si svolgono le attività dai bianconeri. Contestualmente alle riprese, anche quelle nei momenti caldi fra primo e secondo tempo, saranno svelati momenti di vita quotidiana anche fuori dal campo. Nell’ultimo video si vede una dura presa di posizione di Pirlo negli spogliatoi, le parole di Nedved.

Leggi anche: Calciomercato Juventus, arriva il taglio: sarà la risoluzione del contratto

E ancora la vita privata di Bonucci, le frasi di Nedved per motivare il gruppo e il racconto di Chiesa, che parla dei suoi idoli poi diventati compagni e avversari in campo. Sarà un modo per scoprire la Juve sotto un altro punto di vista, e l’attesa è breve. Dieci giorni, poi la docuserie sarà disponibile su Amazon. E nelle immagini si vede anche Ronaldo. Arriverà dalla serie la verità sulla rottura?