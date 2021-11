Ronaldo al tappeto e bersaglio degli sfottò: serbi scatenati – VIDEO

La vittoria della Serbia ha scatenato la festa in piazza: Ronaldo nel mirino, e il video con lo sfottò diventa virale.

Una gioia in un solo secondo. Quello finale, in cui la Serbia ha capovolto il risultato del match con il Portogallo volando al Mondiale. Poi via alla carrellata di emozioni. L’abbraccio collettivo della squadra, quasi incredula per la storica impresa. Dall’altro lato le lacrime del Portogallo, il volto teso di Ronaldo, stordito dalla sconfitta, lo sguardo cupo di Rui Patricio, protagonista di una papera in occasione della prima reta.

Dallo stadio la festa è esplosa in piazza, e fra i cori e gli inni per festeggiare i protagonisti dell’impresa serba, nel mirino è finito Cristiano Ronaldo. Il gesto non è apprezzabile, lo sfottò invece è più curioso, ed è destinato a fare il giro del web.

Esplode la festa dei serbi: Ronaldo vittima degli sfottò

É stata una notte indimenticabile in Serbia. Quella della qualificazione al Mondiale, delle lacrime miste ai sorrisi dei calciatori, entrati di diritto nelle pagine più splendenti negli almanacchi della nazionale. La festa è andata avanti fino alle prime ore dell’alba, e i tifosi si sono riuniti in piazza per dare sfogo alla gioia al termine di un match ricco di emozioni.

Hanno ripreso tutto in un video, in cui hanno dato fuoco ad una maglia di Cristiano Ronaldo. Non un gesto carino, mentre il coro collettivo è di sicuro più simpatico. Nelle immagini si vede la folla che si prepara e salta in aria, imitando l’esultanza del portoghese e il “Siuuu”, urlato spesso dal calciatore dopo le reti. Risate e gioia quindi per i serbi, che hanno vissuto una notte da sogno. E la pagina CalciatoriBrutti ha postato il video dell’incredibile festa.