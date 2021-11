Juventus, arriva il rinnovo: ma la strategia del club è un’altra

Parallelamente al mercato, la Juventus è pronta ad affrontare anche la delicata questione rinnovi. In programma un summit con Raiola.

Prosegue senza tregua la strategia della Juventus riguardo al mercato in entrata e in uscita. I bianconeri sono costretti a cedere per poter poi dare il via all’acquisto di nuovi giocatori. Il piano del club di Agnelli prevede inoltre una serie di rinnovi di contratto. Tra questi salta all’occhio quello di Bernardeschi. Il centrocampista, dopo aver vissuto delle stagioni travagliate, con un costante calo delle prestazioni, è pronto a prendersi la sua rivincita. L’esterno classe ’94, molto spesso al centro della critica, sembra aver trovato con Allegri la giusta dimensione. La Juventus è pronta a discutere con il centrocampista e il suo agente Raiola il rinnovo di contratto, ma a determinate condizioni.

Juventus, la condizione per il rinnovo di Bernardeschi

Il contratto di Bernardeschi scadrà nel 2022, la Juventus, complici le prestazioni in crescendo del centrocampista, è pronta a discutere il rinnovo del contratto. La proposta del club al giocatore sarebbe quella di un prolungamento ma con riduzione dell’ingaggio o spalmandolo in più anni. Attualmente il numero 20 guadagna circa 4 milioni di euro all’anno. Filtra molto ottimismo tra le parti anche se sul giocatore si sono fatte avanti alcune squadre di Premier League e di Ligue 1.

Bernardeschi in cerca di riscatto

Sembra essersi capovolta del tutto la situazione legata a Berardeschi. Il giocatore, dato come possibile partente in estate, è pronto a proseguire la sua avventura in bianconero accettando anche una riduzione dell’ingaggio.

La Juventus acquista Bernardeschi nel luglio del 2017 per un cifra che si aggira intorno ai 40 milioni di euro più bonus. Con la Vecchia Signora l’esterno colleziona 115 presenze e realizza 7 gol. Numeri che riflettono l’andamento mai decisivo di un giocatore carico di aspettative. L’Europeo vinto restituisce fiducia all’ex viola che decide di rimanere in bianconero. L’arrivo di Allegri sembra aver recuperato del tutto un giocatore che era destinato alla partenza ma che, ora, vuole tornare protagonista.