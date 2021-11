Chiesa “solo” al centro della Juve: Max, sfruttalo almeno tu

Federico Chiesa è un fenomeno per la Juve? Ormai i dubbi stanno cominciando ad aumentare per i tifosi del popolo bianconero, soprattutto dopo le ultime gare in Nazionale. Max Allegri punterà tutto su di lui?

Un fenomeno o un semplice campione? Può essere un gioco semplice, ma allo stesso tempo anche spregiudicato per il popolo dei tifosi bianconeri. Che si meravigliano della crescita di Federico Chiesa con la maglia della Juve, diventato sempre più decisivo nel corso del tempo, ma ora in una sorta di appannamento mentale.

Preso dalla Fiorentina allo stesso prezzo – grosso modo – di Federico Bernardeschi, Chiesa ha dimostrato di essere quanto meno decisivo in bianconero rispetto al collega, che da anni vaga alla ricerca di un ruolo ben preciso. La collocazione tattica del figlio d’arte non è stabilissima, ma è riuscito nel corso del tempo a diventare un elemento decisivo al di là della sua mansione in campo.

E dire che il suo esordio con la maglia bianconera non fu proprio felicissimo. Esordì a Crotone la scorsa stagione, fece un assist per il pari di Alvaro Morata, poi fu espulso per un eccesso di foga. Mentre il suo collega Bernardeschi entrò in campo e quasi fece un piacere a tutti della sua presenza. Dopo dodici mesi circa, un europeo vinto e qualche pesante la ruota è decisamente cambiata.

L’asso che diventa leader

Le responsabilità non hanno spaventato di certo Federico Chiesa, che nel corso del tempo ha acquisito maggiore consapevolezza dei propri mezzi. Con un lavoro ben diverso da quello che faceva con la Fiorentina, ma non per questo meno importante.

È l’uomo adatto a portare scompiglio, un caos organizzato a fruttare risultati. Sia sulla fascia, con le sue serpentine ubriacanti, nonché al centro con le sue accelerazioni improvvise. C’è del fenomeno in Federico Chiesa, secondo i tifosi bianconeri che si alzano letteralmente in piedi nel vederlo con il pallone verso la porta.

Partendo dalla fascia ha costruito una combo micidiale con Juan Cuadrado, che necessariamente deve pensare maggiormente anche a difendere sulla zona destra del campo. Passando a sinistra, Chiesa può fare il fenomeno nel rientrare verso il centro per andare al tiro oppure al passaggio decisivo.

Anche al centro ha dimostrato di essere un elemento chiave, in posizione più avanzata facendo la punta oppure seguendo maggiormente da vicino il centravanti di turno. I risultati personali lo stanno eleggendo, senza dubbio, come uno dei migliori giovani in campo europeo, la sua assenza dai migliori trenta del Pallone d’oro ha fatto – senza dubbio – discutere.

POTREBBE ANCHE DISCUTERE >>> Con la Nazionale sarà impegnato in un strano torneo

Poco male, sarà un nuovo stimolo per il futuro. A tinte bianconere, perché Chiesa è al centro del villaggio… juventino. E da lì’ difficilmente si muoverà.