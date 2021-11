F1, il pilota svela la sua passione per Fifa: tifosi impazziti

Un pilota di Formula 1 ha ammesso di essere un ‘malato’ di Fifa. Adesso però potrà comprare meno Fifa Points: la confessione di Verstappen.

C’è almeno un pilota di Formula 1 che ha una passione smodata per un videogame. Non un gioco automobilistico, però, bensì uno calcistico. Stiamo parlando di Max Verstappen, pilota olandese della Red Bull. Nel corso dell’ultimo Gran Premio a Interlagos, è arrivato secondo dietro al solo Lewis Hamilton. Ma non è stata questa la più grande delusione del suo fine settimana.

L’olandese si è infatti portato a casa anche una multa da ben 50mila euro per aver commesso una scorrettezza lieve in regime di parco chiuso durante la sua battaglia con il collega inglese. Una sanzione pecuniaria che farebbe strappare i capelli a molti di noi, ma che per lui significa un piccolo sacrificio importante. Collegato a Fifa, il più celebre videogioco di calcio.

Max è infatti notioriamente un grande appassionato del più celebre simulatore calcistico al mondo. Pare addirittura che nel weekend di gara negli Stati Uniti si sia chiuso in camera a giocare per 14 ore. Non poche per un pilota. Conosciuto online con il nickname crgbooy007, nel 2019 arrivò addirittura 21esimo nella classifica di Fifa Ultimate Team. Insomma, non è proprio un novellino. E anche per questo la sua dichiarazione sulla multa, tra il serio e il faceto, è diventata rapidamente virale tra i suoi fan e i tifosi di calcio.

Verstappen e i Fifa Points

Commentando i 50mila euro di sanzione, Verstappen ha dichiarato di augurarsi che i giudici possano farsi con quei soldi una bella cena accompagnata da un vino costoso. Tutto pagato da lui. Ha infatti confermato di non volere che a pagare la sua multa sia la scuderia: “La devo pagare io. Significa che dovrò prendere un po’ meno Fifa Points sul mio computer“.

Ma cosa sono i Fifa Points? Se ami il mondo dei videogame sicuramente lo saprai. Si tratta di monete virtuali acquistabili tramite soldi reali per poter avere crediti FUT senza dover per forza giocare partite su partite. In questo modo, senza troppa fatica, ma mettendo mano al portafogli, un giocatore può accaparrarsi le carte dei calciatori di Fifa Ultimate Team più preziose.

La spesa generalmente oscilla tra i 9,99 euro per 1050 punti e i 99,99 euro per 12mila punti. Insomma, con 50mila euro di Fifa Points puoi fare incetta al punto da poter comporre una squadra formata dai fenomeni presenti nel database. Anche per questo motivo della multa saranno contenti i suoi rivali.