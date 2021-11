Barcellona scatenato: occhi sul gioiello di una squadra di Champions

Il Barcellona di Xavi si scatena sul mercato: dopo aver chiuso per il ritorno di Dani Alves, ha messo gli occhi su un giovane del Salisburgo, Adeyemi.

Prima le regole, poi il campo. Ma un occhio al mercato non fa male. Sta nascendo, giorno dopo giorno, il nuovo Barcellona di Xavi. L’ex centrocampista blaugrana, oggi allenatore giovane ma dalle idee innovative e dal carisma senza eguali, è pronto a far tornare la squadra catalana lì dove le compete. Ai massimi livelli del calcio europeo.

Per farlo serve però rinforzare una rosa che in cui qualche mancanza si sente (oltre quella di Messi). Dopo aver, di fatto, chiuso per il ritorno di un grande ex come Dani Alves, che rappresenterà la quota di esperienza all’interno della sua rosa, utile per cementare lo spogliatoio, oltre che per dare coraggio e grinta ai compagni nelle occasioni in cui verrà schierato in campo, il Barça avrebbe messo gli occhi su un giovane. Un futuro top player che sta facendo benissimo in questa stagione.

Stando a quanto riferito dai media tedeschi, il club catalano avrebbe messo gli occhi su un attaccante di 19 anni che gioca in Austria e che sta facendo davvero benissimo in un club importante di Champions League.

Barcellona: obiettivo Adeyemi

Stando a quanto riferito da Sport1, il grande obiettivo del Barcellona per il prossimo mercato sarebbe Karim Adeyemi. Attaccante classe 2002, nativo di Monaco di Baviera ma di origini per metà nigeriane e per metà rumene, fa già parte del giro della Nazionale tedesca, con cui ha da poco debuttato nella rappresentativa dei grandi.

Il merito è ovviamente a un inizio di stagione folgorante. Ha già collezionato fin qui 22 presenze e 15 reti con la maglia del Red Bull Salisburgo. Gol anche molto pesanti. Tre sono arrivati infatti nelle prime quattro partite di Champions League, e ben 11 sono stati messi a segno nelle prime 13 gare di campionato. In pratica, tra campionato e Coppa sta marciando con un ritmo di un gol a partita.

Numeri che hanno acceso su di lui i riflettori di tantissime big d’Europa. Ci pensano ovviamente le grandi di Germania. Non solo il Lipsia, approdo naturale per i campioni delle squadre di proprietà Red Bull, ma anche e soprattutto il Borussia Dortmund. In particolare, i gialloneri avrebbero già avanzato una proposta di 35 milioni di euro. Ma il Barcellona sarebbe pronto a fare sul serio, e vorrebbe recapitare al club austiraco entro il fine settimana una proposta di circa 40 milioni. Che si stia per configurare una mega asta internazionale?