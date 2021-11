Graelish come Icardi: scandalo nello spogliatoio del City

Il gossip irrompe nello spogliatoio del Manchester City: Grealish avrebbe tradito la fidanzata allo stesso modo di Icardi.

C’è un caso Wanda-Icardi anche al Manchester City. Il protagonista in Inghilterra è però Jack Grealish. Il campione inglese, che sta riuscendo a imporsi anche con la maglia dei Citizen di Guardiola, si è preso le prime pagine dei principali tabloid d’Oltremanica. E non per meriti calcistici stavolta.

Proprio come Maurito, anche Grealish sarebbe al centro di un triangolo amoroso a dir poco particolare. Una storia, spifferata al Sun da fonti vicine allo spogliatoio della squadra inglese, che starebbe avendo ripercussioni proprio all’interno del gruppo, evidentemente propenso al chiacchiericcio.

Nonostante ci siano all’orizzonte partite molto importanti non solo in Premier, ma anche in Champions, nello spogliatoio del City non si parlerebbe di altro. Perché, se il caso che ha coinvolto Wanda e Icardi è stato dibattuto in tutto il mondo, anche quello che vede per protagonisti Grealish e l’avvenente fidanzata Sasha Rebecca avrebbe il potenziale per diventare a dir poco virale nel mondo della cronaca rosa. Ma cosa ha combinato in particolare il calciatore della Nazionale inglese? C’entrano FaceTime e una famosa attrice.

Grealish ha tradito la fidanzata con un’attrice?

Nonostante sia fidanzato con una delle wag più attraenti e amate d’Inghilterra, la biondissima Sasha Rebecca, Grealish si sarebbe fatto prendere la mano e sarebbe caduto in tentazione. In particolare, ad affascinarlo sarebbe stata una famosa attrice, Emily Atack. Non proprio una sorpresa. Basta guardare il suo profilo su Instagram e scorrere tra le sue foto (clicca qui per guardarle) per poter capire cosa abbia attratto il calciatore.

I due avrebbero iniziato a flirtare sui social. Si sarebbero prima scambiati alcuni messaggi, poi i numeri di telefono, e quindi avrebbero iniziato con le chiamate su FaceTime. Pare addirittura che Jack la chiamasse tutti i giorni, e che i due si scambiassero parole tenere. Si divertivano, proprio come due fidanzatini, secondo quanto riferito dalle fonti vicine allo spogliatoio del City.

Tale l’intensità del loro flirt, che i due si sarebbero incontrati qualche tempo fa a Londra, a casa di lei, e l’attrice avrebbe posto Jack davanti a una decisione importante: “O resti con Sasha o ti metti con me ufficialmente“. Delle due, l’una. Una scelta che al momento però non avrebbe ancora portato a un epilogo, perché Grealish in questo momento vuole concentrarsi solo sulla sua carriera. Insomma, per ora di tradimento vero e proprio non si può parlare, ma di certo questo triangolo ha tutte le carte in regola per diventare argomento di dibattito per settimane in Inghilterra.