Il campione olandese sarà processato: l’accusa è di tentato omicidio

Il campione olandese sarà processato dopo la pesante accusa di omicidio e l’indagine. Ecco cosa è accaduto.

Una indagine lunga e articolata dopo alcuni sospetti. Dopo un anno però arriva la notizia che scuote l’Olanda. Il campione, che vanta diverse presenze con la maglia orange ed è stato vicinissimo in passato anche alla Serie A, verrà sottoposto a processo. Si andrà davanti al giudice per capire il suo reale coinvolgimento e le responsabilità dopo l’accusa pesante di tentato omicidio. Quincy Promes, ex Ajax ora allo Spartak Mosca, aveva addirittura giocato un match dopo i fatti, ma ora dovrà presentarsi per chiarire la sua posizione.

Promes sarà processato: tentato omicidio, la ricostruzione dei fatti e il coinvolgimento dell’olandese

Il calciatore olandese era stato accusato dopo una vicenda pesante avvenuta in famiglia. Durante una festa un cugino di Quincy Promes aveva chiesto soccorsi, affermando di essere stato accoltellato. Era il luglio del 2020 e l’olandese avrebbe avuto una lite col familiare, accusato di aver tentato di rubare denaro ad un altro parente.

L’avvocato della vittima ha poi chiarito i dettagli accusando l’ala dello Spartak, e la denuncia sarebbe arrivata solo a novembre con l’arresto del presunto responsabile. Ora è arrivata la decisione del giudice, e inizierà il processo. I legali di Promes continuano a smentire tutto, ma sarà il tribunale a dirimere la vicenda. E l’accusa di tentato omicidio è pesantissima.