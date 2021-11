Chi è Ali Dursun, il procuratore che scala i vertici: la Juve punta su di lui

Ali Dursun sta scalando tutti i vertici del calcio: i contatti fra la Juve e il super manager potrebbero intensificarsi per due calciatori.

Mentre Mino Raiola perde Bernardeschi e rischia di confrontarsi nuovamente con il Milan per Romagnoli, in pausa di riflessione sul rinnovo, nel mondo del calcio si fa largo Ali Dursun. É il procuratore del momento, a capo della HCM Sport Management. É l’agente che ha fatto spazio a Mohamed Ihattaren, e che fra i suoi assistiti vanta calciatori di alto livello, soprattutto in Spagna e in Inghilterra. Ha nel mirino la Serie A, e si muove per allargare la scuderia.

Cura fra gli altri gli interessi di Frankie de Jong, ma ha anche in mano il futuro di alcune pedine che inevitabilmente si intrecciano con il destino della Juventus, decisa ad intensificare i contatti per capire come muoversi su due calciatori in particolare.

Ali Dursun, la Juve bussa per due pedine e riflette sullo scambio

Nella scuderia di Ali Dursun c’è l’obiettivo principale della Juve. Si tratta di Denis Zakaria, e in Germania sussurrano che lo svizzero sia molto interessato ai bianconeri. La trattativa prosegue, e il passaggio di Mohamed Ihattaren nella HCM Managemente potrebbe essere il primo segnale di una apertura o quantomeno di un contatto avvenuto fra l’agenzia e la Continassa. Si parlerà quindi del talento del Moenchengladbach, ma anche di un altro calciatore, sempre gestito da Dursun.

Si tratta di Donny Van de Beek, centrocampista che trova poco spazio con il Manchester United. Accetterebbe volentieri l’esperienza con una squadra che proprio nella zona nevralgica del campo vuole accontentare Allegri. E in Inghilterra diversi tabloid parlano di un possibile scambio con Kulusevski. Da Raiola a Dursun quindi. La Juve cambia strategia? In un mercato sempre più in mano agli agenti, perdere i contatti con Raiola potrebbe essere un segnale di debolezza, ma allacciarli con l’agente del momento, di sicuro potrebbe favorire gli affari per Cherubini e Agnelli.