Dai riflettori alle “luci rosse”: l’ex Serie A svela due idee per il futuro

L’ex Serie A lascia il calcio giocato e racconta le idee per il futuro: una a luci rosse e la battuta è molto simpatica.

Lasciare il calcio non è mai cosa semplice. Non per tutti però, perché alcuni campioni hanno scelto di dire addio solo quando il fisico non gli ha più consentito di andare avanti, o al termine di carriere molto appaganti. É quanto accaduto all’ex calciatore della Serie A, e in particolare della Fiorentina, che ha annunciato l’addio definitivo.

Nel chiarire i motivi della sua decisione, ha anche parlato dei progetti per il futuro. E una delle due strade che gli piacerebbe prendere, è molto lontana dal calcio giocato. “Si, mi piacerebbe – ha affermato il campione – ma ho qualche dubbio in merito. Ecco perché ho in mente anche altro”.

Joaquin lascia il calcio e svela le idee per il futuro

In una lunga intervista a El Hormiguero, Joaquin Sanchez, grande talento spagnolo e con un trascorso anche fra le fila della Fiorentina, ha affermato di aver deciso di abbandonare il calcio giocato. Lo fa dopo una lunga e brillante carriera, in cui in più occasioni ha svelato di voler dire basta, trovando sempre poi la forza e gli stimoli per lanciarsi in nuove avventure. Ora che l’addio è definitivo, ha in testa due nuove idee, totalmente lontane dal rettangolo verde e dallo sport.

Leggi anche: Fiorentina, non solo Mayoral: l’alternativa sul mercato è di lusso

“Presto lascerò il calcio – ha detto Joaquin -, ma voglio comunque continuare a imparare nuove professioni”. Mentre sta per partire un programma che lo vedrà alla conduzione, l’esterno offensivo lancia le idee per il futuro. “Mi piacerebbe fare il pompiere – ha detto – ma anche l’attore porno. Non credo però di avere la taglia giusta”, ha affermato con una battuta il capitano del Betis. A giudicare dalla sua simpatia, il prossimo programma, descritto come divertente e basato sull’allegria e l’umorismo, potrebbe essere invece la strada giusta.