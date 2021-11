Serie A: tra le password più usate in Italia ci sono anche due squadre

Una curiosa classifica ha rivelato che tra le password più utilizzate in Italia ci sono anche due importanti squadre di Serie A.

La Serie A è manna dal cielo per gli hacker informatici. Almeno stando a quanto rivelato da una ricerca di NordPass. Secondo quanto raccolto dal noto servizio che si occupa di proteggere le password, in Italia il calcio è sempre al centro dei pensieri di tantissimi tifosi e di milioni di persone. E questo si riflette anche sulla scelta delle password: tra le più usate in Italia ci sono anche due squadre di calcio.

Alle classiche password generiche presenti, solitamente, all’inizio dell’utilizzo di vari dispositivi, come 123456 o qwerty, si sono aggiunti anche i nomi di due delle più importanti squadre del campionato di Serie A. Due delle squadre con più tifosi in assoluto, e quindi più amate. Talmente importanti da diventare il passpartout per molti dei propri account e dei propri servizi.

Una di queste, al decimo posto in questa classifica, è una squadra che rappresenta una delle più grandi città italiane: Napoli. Che sia per amore dei colori azzurri o per quello della città di Partenope, o magari per entrambi, visto che di solito convivono serenamente, in molti scelgono Napoli come password per i propri dispositivi. Una sorpresa fino a un certo punto. Ancora più utilizzata è però un’altra parola che coincide con una famosa squadra italiana. E non è difficile indovinare quale sia…

Juventus tra le password più usate in Italia

Sesto posto nella classifica generale delle password, primo tra quello delle squadre italiane. Anche in questa curiosa graduatoria, la Juventus fa una bella figura. La squadra più tifata in Italia, largamente peraltro, coincide anche con una delle chiavi d’accesso più comuni in assoluto. Più ancora di altre password generiche come 000000, o semplicemente password.

Insomma, il duello tra bianconeri e azzurri prosegue anche nel campo della sicurezza informatica. E per quest’anno a spuntarla sono stati i fan della Vecchia Signora. Chissà che, dopo la pubblicazione di questi dati, a tutti i tifosi bianconeri non venga però voglia di modificare la propria password per evitare rischi eccessivi.

Quel che è certo è che la graduatoria di NordPass porta a galla un altro dato importante e che non può essere sottovalutato. La squadra del cuore per molte persone è più importante di tutto e tutti. A volte, anche più dei propri cari.