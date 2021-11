Diletta Leotta attaccata da un noto giornalista: cosa è successo

Un importante giornalista ha attaccato sui social Diletta Leotta per colpa dell’intervista a Kalidou Koulibaly: ecco il motivo.

Non c’è pace per Diletta Leotta. La nota conduttrice televisiva, volto di DAZN ormai da diversi anni, ma cresciuta in passato anche a Sky e in altre emittenti importanti, continua a far discutere nel mondo del giornalismo sportivo. L’occasione per un ulteriore attacco alla sua professionalità è arrivata da un’intervista effettuata per DAZN a Kalidou Kouibaly, il comandante del Napoli. Intervista che non è andata giù a un noto ed espertissimo giornalista.

Ma facciamo un passo indietro. In passato era stata soprattutto Paola Ferrari a prendere di mira la giovane ‘collega’. La giornalista Rai aveva criticato Diletta per il fatto di aver sfruttato troppo la sua immagine per diventare famosa, sfruttando il suo corpo per costruirsi dei consensi. “Io invece ho sempre considerato un affronto che qualcuno mi ascoltasse solo perché sono carina“, aveva dichairato Ferrari a Il Giornale.

Leggi anche -> Rai, boom di ascolti per l’Italia: Paola Ferrari festeggia così – FOTO

Nella stessa intervista, il volto del servizio pubblico aveva fatto i nomi di altre giornaliste, spiegando che Diletta non poteva in alcun modo rappresentarle: “Non può rappresentare giornaliste italiane come Anna Billò, Giorgia Rossi o Simona Rolandi. Lei può rappresentare solo se stessa, o forse Belen…“.

Franco Ordine contro Diletta Leotta: tutta colpa di un’intervista

Stavolta a prenderla di mira non è stata però un’altra donna, bensì un uomo, un decano del giornalismo sportivo in Italia: Franco Ordine. A far scattare un attacco sorprendente da parte della penna pugliese è stata l’intervista che Diletta ha potuto fare al difensore del Napoli Kalidou Koulibaly.

Secondo Franco non è giusto, infatti, che una persona non iscritta all’Ordine dei giornalisti possa esercitare la professione, e quindi effettuare interviste. Questo il tweet polemico del giornalista: “Chiedo a DAZN e all’Odg nazionale: l’intervista in trasferta è opera giornalistica? Se sì, come pare evidente, perché è affidata a chi non è giornalista e non lo diventa perché interessata a contratti pubblicitari?“.

Potrebbe interessarti -> Diletta Leotta ‘malefica’ per Halloween: il dettaglio non sfugge ai fan – FOTO

Una polemica che dunque tocca un altro aspetto ‘scottante’ della carriera di Diletta. Secondo Ordine, infatti, la più amata presentatrice sportiva italiana avrebbe deciso consapevolmente di non diventare giornalista iscritta all’Ordine solo per poter avere contratti pubblicitari a tanti zeri, capaci di arricchirla sicuramente più di un contratto da giornalista. Una presa di posizione delicata che farà discutere nelle prossime settimane.