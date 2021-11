Fuori lista in Serie A, manca poco: una rosa da ritrovare

I fuori lista di Serie A potranno trovare nuove chance nel mercato di gennaio? Un viaggio tortuoso alla ricerca di un’occasione o di un meccanismo per… evadere dalla noia della tribuna.

Il mercato di gennaio si avvicina e qualche squadra cerca un’occasione. I fuori lista della Serie A possono così tornare utili per quanti vogliono rinforzarsi senza grossi sforzi, oppure per calciatori alla ricerca di un rilancio. Sono molte le motivazioni dei fuori lista e… di chi li ha messi fuori dal progetto tecnico. A volte per questioni contrattuali, altre volte per scelte tecniche non discutibili, oppure per rose extra large che hanno portato a dei tagli necessari.

In pochi sono fuori per gravi infortuni e quei pochi torneranno subito in lista da gennaio, non se ne discute di certo il potenziale e quanto si possa offrire poi in campo, una volta recuperati. In tutto ciò, c’è anche chi aspetta il mercato di gennaio, ben sapendo come la sessione invernale possa dare un po’ di gaudio a quanti attendono solo di giocare. Non importa la categoria e nemmeno (forse) lo stipendio: l’importante è tornare in campo e farlo possibilmente da protagonisti.

Alcuni casi particolari

La squadra che ha maggiori fuori lista sembra essere la Lazio oltre alla Roma. Se nei giallorossi i casi notori sono quelli di Santon e Fazio su tutti, dall’altra parte capitolina gli esuberi sono passati… quasi sotto traccia. C’è un Lukaku che attende una sistemazione, ovvero Jordan. Che non potrà seguire il fratello Romelu al Chelsea e nemmeno avere una quotazione altisonante, ma potrebbe rilanciarsi sul mercato.

Difficile individuare al momento una squadra che possa offrire qualcosa per il cartellino del belga, che nella Lazio non si è mai imposto in maniera definitiva. Con Simone Inzaghi ha giochicchiato, qualche volta da titolare, spesso subentrando dalla panchina ma senza incantare più di tanto.

Non è l’unico esubero laziale, sulle fasce rimane il problema di Jony. Che lo scorso anno arrivò addirittura come possibile erede dell’ex capitano Lulic, ma ha mostrato ben poco in biancoceleste. E dopo una stagione Maurizio Sarri lo ha bocciato inevitabilmente ,così come ha messo al bando l’albanese Reza Durmisi, una specie di oggetto misterioso per tutto l’ambiente.

Al Genoa, invece, il rifiuto di Ivan Radovanovic al Benevento è costato un fuori lista: era centrale nel progetto sino a qualche mese fa, Davide Ballardini addirittura gli aveva trovato un nuovo ruolo. A gennaio andrà via, così come a Napoli c’è un Filippo Costa che attende novità. Era nella Spal che si salvò con merito nella prima stagione in Serie A, poi è passato al Bari e tornato ora al Napoli dove sta aspettando … solo gennaio.