Juventus, il duro sfogo di Bonucci negli spogliatoi svelato in un VIDEO

Le urla, il discorso motivazionale ma anche accusatorio: la Juventus vista da dentro gli spogliatoi, col clamoroso sfogo di Bonucci.

É stato finalmente rilasciato All or Nothing, documentario che Amazon trasmette raccontando dettagli interessantissimi sulla Juventus. É ricostruito l’ultimo anno dei bianconeri tramite video esclusivi, interviste uniche, frame di un campionato in chiaroscuro, in cui non mancano i dettagli che alimentano la curiosità dei tifosi. Parlano tutti i protagonisti della stagione, dai calciatori ai dirigenti, mostrando i momenti di gioia e di difficoltà .

Fra le tante scene raccontate, una in particolare ha alimentato il dibattito. Un video in cui Bonucci alza la voce negli spogliatoi fra gli sguardi dei compagni, che ascoltano il durissimo sfogo. Era una partita molto difficile, e il difensore puntò il dito contro l’atteggiamento di alcuni giocatori e della squadra.

Bonucci, svelato lo sfogo durante il match della Juve: “Di chi è la colpa?”

“Se vogliamo giocarci lo scudetto non possiamo continuare così”. All or Nothing svela il discorso di Bonucci fra il primo e secondo tempo del match con il Milan, poi perso dai bianconeri. “Con o senza palla non possiamo giocare così – urla il difensore ai compagni, seduti ad ascoltare il discorso -, e così non si vince un cXXXo”.

Poi un riferimento chiaro alle critiche incassate, che cambia radicalmente la posizione di Pirlo. Bonucci indirettamente lo difende. “É un anno che giochiamo così – urla dando un calcio agli oggetti nello spogliatoio –, ed è sempre colpa degli altri. Non abbiamo capito l’importanza di vincere queste partite, e se è cosi siamo delle meXXe. Assumiamoci le responsabilità di quello che stiamo facendo”. Ed è solo un passaggio di un documentario che per la prima volta racconterà le vicende di una squadra. Le aspettative, i momenti di crisi e di gioia, svelando ai tifosi il vero volto dei calciatori.