Juventus, grana McKennie: la confessione spiazza i tifosi

Scoppia un caso alla Juventus, e ha per protagonista ancora una volta Weston McKennie: colpa della sua nuova dieta italiana.

Giudicare un calciatore solo da quanto fa sul campo è forse ingeneroso da parte del pubblico. Sono tanti i fattori che possono infatti portare un giocatore a rendere bene o male durante una partita. Lo abbiamo imparato ancora una volta grazie Weston McKennie e alla sua clamorosa confessione al compagno di squadra Chiellini nel documentario di Prime Video All or Nothing.

Abituarsi all’Italia è semplice, ma non per tutti. Non per McKennie, specialmente pensando alla dieta, molto differente rispetto a quella americana-texana e anche rispetto a quella tedesca, cui si era abituato negli scorsi anni. E questo non è un aspetto da sottovalutare, perché gli sta causando più di qualche problema anche a livello fisico.

Leggi anche -> Juventus, il duro sfogo di Bonucci negli spogliatoi svelato in un VIDEO

Certo, la pizza la adora ed è uno dei pasti cui si dedica maggiormente. Ma ci sono alcuni alimenti che fanno parte della nostra cultura che proprio non sopporta. E tra questi anche quello preferito dell’accoppiata Chiellini-Bonucci, diventato un vero tormentone durante il periodo dell’Europeo: la pastasciutta.

McKennie, dieta da incubo: dalla pasta al caffè

Non parlate di pasta al ‘povero’ Weston. Americano doc, McKennie non ama spaghetti, maccheroni e tutte le altre tipologie di pasta che hanno reso famosa la cucina italiana nel mondo. Per fargliele mangiare bisogna solo aggiungerci qualcosa che possa renderla speciale, come un biscotto, un brownie o un hamburger. Una dichiarazione che avrà fatto sanguinare le orecchie di molti chef della penisola.

Ma non finisce qui. Se la pasta non è di suo gradimento, ma in qualche modo riesce a sopportarla, c’è un altro alimento tipico della cultura italiana che ha dovuto cancellare completamente dalla sua dieta, perché gli causa problemi non indifferenti a livello gastrointestinale: il caffè.

Potrebbe interessarti -> Juventus, arriva il rinnovo: ma la strategia del club è un’altra

Per gli americani il caffè è qualcosa di molto diverso. Il nostro lo chiamano espresso, ed è un vezzo che davvero in pochi si concedono. Per la gran parte della popolazione il caffè vero e proprio è quello che noi chiamiamo americano, lungo, acquoso, insapore. Di certo, più salutare secondo McKennie, che ha confessato apertamente a Chiellini: “Se io bevo un espresso, mi ca*o addosso“. Insomma, una cosa è certa: McKennie non potrà mai giocare al Napoli, altrimenti diventerebbe subito un sacrilego. Specialmente per Tommaso Starace.