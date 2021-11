Plusvalenze Juventus, social scatenati: “Prossima serie su Crime”

L’inchiesta sulle plusvalenze della Juventus entra nel vivo e i tifosi si scatenano sui social: ironia da parte del popolo del web.

Nuovi guai in casa Juventus. L’inchiesta Prisma sulle plusvalenze nel mondo del calcio sta entrando nel vivo. Il presidente bianconero Andrea Agnelli, insieme a Pavel Nedved e all’ex ds Fabio Paratici, è stato iscritto nel registro degli indagati per falso in bilancio. Sotto la lente d’ingrandimento plusvalenze per oltre 200 milioni e anche le relazioni finanziarie con Cristiano Ronaldo.

Una situazione piuttosto viscida e che potrebbe avere delle conseguenze importanti, se non sul piano sportivo almeno su quello del diritto civile. Ma si sa, nel calcio si può scherzare su tutto. Anche su reati di natura finanziaria così gravi. E così, nel giorno della notizia dell’arrivo della Guardia di Finanza alla Continassa, il popolo del web si è scatenato con la consueta ironia.

Proprio nel periodo in cui è uscita su Amazon Prime Video l’attesa serie All or Nothing, che racconta i retroscena della scorsa stagione bianconera, quella con Pirlo in panchina, non poteva ad esempio mancare una perla del genere: “La prossima serie tv sulla Juventus potrebbe uscire su Crime+Investigation“. Ma è solo la punta di un iceberg di battute e freddure per rendere più leggera una situazione molto preoccupante per il calcio italiano.

Plusvalenze Juventus: le reazioni dei tifosi

Chi si prende più sul serio, commentando la notizi anon può nascondere una certa amarezza, anche da tifoso bianconero: “Vincere è l’unica cosa che conta… ma a quale prezzo?“. Perché per l’ennesima volta il nome della Juventus è stato accostato a un reato grave che ne lede l’immagine anche a livello sportivo. E questo al termine di un ciclo vincente che probabilmente sarebbe stato altrettanto ricco di trofei anche senza ‘trucchi di bilancio’.

Facile l’ironia riprendendo sempre la serie tv, che ha destato scalpore negli ultimi giorni. C’è infatti chi scherza: “Da All or Nothing a Un giorno in pretura è un attimo“. E se c’è chi prende di mira i media, specialmente Tuttosport, per aver iniziato a insabbiare la notizia nonostante sia piuttosto plateale e grave, qualcun altro elenca i tanti, troppi casi giudiziari che hanno coinvolto la squadra bianconera: “Calciopoli, il doping, i rapporti con i tifosi mafiosi, gli esami falsi. È storia“.

Tra facile ironia e riflessioni forse un po’ estreme, i tifosi si sono ancora una volta divisi su una vicenda che rischia di mettere in seria difficoltà la Vecchia Signora. Probabilmente non si arriverà sul piano sportivo a clamorose esclusioni o pesanti penalizzazioni, ma stavolta far passare tutto sotto traccia potrebbe essere complicato. Se questo potrà servire a cambiare le modalità di conduzione delle società da parte di molti dirigenti di club calcistici sarà però, comunque vada, un successo per il calcio italiano. E questa è forse l’aspetto migliore della notizia.