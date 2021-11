“Pallone d’oro a Eriksen”: clamoroso annuncio

Il Pallone d’oro lo merita Christian Eriksen: ne è sicuro un grande campione del Barcellona, ex calciatore anche della Juventus.

Nel giorno del Pallone d’oro, il mondo si divide. Almeno quello del calcio. Gli spoiler dell’ultimissimo minuto parlano di un Leo Messi favoritissimo per la vittoria finale. L’ennesima, forse la meno meritata. Vero che nell’ultima stagione la Pulce argentina è riuscita per la prima volta a vincere un trofeo importante con l’Argentina, la Copa America. Ma è altrettanto vero che negli ultimi due anni i calciatori veramente decisivo sono stati altri.

Tra chi avrebbe voluto premiare Benzema, e chi invece si sarebbe tuffato su un nome diverso, come Jorginho, che forse senza i troppi errori dal dischetto degli ultimi mesi avrebbe davvero avuto un posto sul podio nel premio individuale più importante del mondo del calcio, molti avrebbero voluto che a conquistare il riconoscimento fosse Lewandowski. Molti, ma non tutti. Non Dani Alves, ad esempio.

Il terzino tornato nelle ultime settimane al Barcellona di Xavi ha detto la sua sul premio assegnato da L’Equipe, esponendo il suo punto di vista a dir poco originale. Tra bomber da 30 gol a stagione e fantasisti in grado di trascinare le proprie squadre, l’ex Juventus avrebbe puntato tutto sul danese dell’Inter.

Dani Alves svela perché avrebbe dato il Pallone d’oro a Eriksen

Il terzino brasiliano, che ha giocato a lungo con Leo Messi, suo grande amico, e che ha vestito la maglia della Juventus, non avrebbe dato il premio né alla Pulce argentina né all’ex bianconero Cristiano Ronaldo. E nemmeno ad altri grandi campioni, come Benzema e Lewandowski. Tantomeno a Jorginho, che pure ha nelle vene sangue brasiliano. Il più meritevole in questa stagione sarebbe stato proprio Christian Eriksen.

Lo ha affermato lo stesso calciatore del Barça ai microfoni di Sky Sport, spiegando anche il motivo per cui il danese dell’Inter avrebbe meritato davvero il riconoscimento. Un premio che sarebbe stato, almeno in parte, simbolico. Vero che lo scorso anno Eriksen è stato decisivo per lo scudetto nerazzurro, ma è altrettanto vero che a motivare un simile scelta sarebbe stata la voglia di dare un messaggio importante: “Far capire che il calcio va oltre al campo di gioco“. Una scelta che sarebbe stata coraggiosa, ma che non è stata appoggiata da nessuno.