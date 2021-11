Roma-Torino, infortunio Pellegrini: la prognosi di Mou nel post-partita

Roma, Pellegrini esce dopo appena un quarto d’ora nel match di oggi pomeriggio col Torino. Il pronostico di Mourinho sui tempi di recupero.

Massimo risultato, minimo sforzo. La Roma dà continuità ai buoni risultati con Genoa e Zorya, in Europa League, e batte in casa il Torino per 1-0. Questa volta la firma ce la mette Tammy Abraham che, dopo digiuno durato oltre un mese, poi interrotto nel match di 3 settimane fa con il Venezia, trova il secondo gol nelle ultime 3 uscite di campionato.

Ma se le buone prestazioni di Abraham, Mkhitaryan, da cui è partita l’azione del gol, e un ritrovato Chris Smalling, possono solo far sorridere il tecnico dei giallorossi, José Mourinho, lo stesso, certo, non si può dire per le condizioni di Lorenzo Pellegrini, uscito al 15esimo, per un fastidio al quadricipite della coscia destra.

Per conoscere con precisione l’entità dell’infortunio e i tempi di recupero sarà necessario ricorrere ad accertamenti clinici che, con tutta probabilità, saranno svolti nei primi giorni della prossima settimana. In ogni caso il pronostico di Mourinho a fine partita certo non fa ben sperare i tifosi giallorossi: “Purtroppo perderemo Lorenzo per qualche settimana”.

🚨🟡🔴#Mourinho nel post partita: “Purtroppo Lorenzo #Pellegrini per qualche settimana sarà fuori”. Lesione al quadricipite per il centrocampista. Si teme uno stop di 30-40 giorni. Seguiranno aggiornamenti. — larubrica_delpallone (@lrdp__) November 28, 2021

Roma-Torino: non solo Pellegrini, anche Belotti esce per infortunio

Pellegrini ma non solo. Il 7 giallorosso, infatti, non è stato l’unico ad uscire per infortunio. Come lui, anche il capitano dei granata, Andrea Belotti è uscito dolorante dal campo, con l’aiuto dello staff medico del Torino. Tanta sfortuna per il 9 del Toro e della nazionale, che già a inizio anno si era dovuto fermare per un infortunio al tendine peroneo, che lo aveva tenuto fuori per più di un mese.

Questa volta i tempi di recupero non sembrano più brevi. Per lui un infortunio al flessore della gamba destra. Certo, come per Pellegrini bisognerà aspettare i risultati degli esami strumentali dei prossimi giorni, per pronosticare con esattezza la data del possibile rientro ma l’uscita dolorante del bomber granata – che, non riuscendo ad appoggiare il piede, per allontanarsi dal rettangolo di gioco ha dovuto appoggiarsi ai membri dello staff medico, sicuramente non è un segnale positivo. Si attendono aggiornamenti.