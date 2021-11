Icardi rompe con il PSG? L’indizio arriva dai social

Mauro Icardi è diventato un caso al PSG: l’attaccante argentino e la moglie Wanda Nara sono stati gli unici assenti a un appuntamento molto importante.

Un clamoroso indizio di mercato in casa PSG sarebbe arrivato subito dopo la vittoria del settimo Pallone d’oro da parte di Leo Messi. Alla festa per il grande campione argentino ci sarebbe stato infatti un solo grande assente, o meglio due, tra i calciatori della squadra parigina. Di chi si tratta? Di Mauro Icardi e Wanda Nara.

Com’è possibile che la coppia più glamour del PSG abbia disertato la festa più glamour dell’anno nel club parigino? La risposta al momento è difficile darla, ma in Argentina sono certi che ci sia un motivo. A quanto pare, infatti, sarebbe stato proprio Leo a non invitare il connazionale del PSG, unico tra i suoi compagni di squadra a essere stato snobbato dalla Pulce. Fino a prova contraria, ovviamente.

Voci di corridoio? Una semplice cattivera? I più distratti potrebbero pensarlo. Ma i social danno ragione a chi propone la tesi del mancato invito. D’altronde, nelle foto della serata con le wags del PSG, l’unica assente è proprio Wanda. E la stessa Wanda, con Maurito, durante la cerimonia ha pubblicato delle storie Instagram con le immagini della stessa in tv. Coincidenza?

Icardi-PSG, storia finita: l’attaccante finisce sul mercato

Non è una novità che Icardi non stia vivendo il momento migliore della sua carriera a Parigi. Se il ciclone relativo al gossip e alla sua vita privata ha fatto passare in secondo piano i problemi dell’argentino in questa stagione, dando un’occhiata a quanto successo sul terreno di gioco, si può notare una certa flessione.

In 14 presenze stagionali, il centravanti argentino ha messo a segno fin qui solo 3 gol e zero assist, tutti in campionato. La media è di un gol ogni 176 minuti in Ligue 1. Una media non troppo negativa, ma che sale fino a 1 gol ogni 219 minuti in tutte le competizioni. Un rendimento non straordinario per un attaccante che ha la fortuna di giocare con calciatori del calibro di Messi, Neymar, Mbappé e Di Maria.

Insomma, fin qui non è stata la sua migliore stagione, e il caso ‘China’ Suarez non lo ha certo aiutato. L’assenza alla festa di Messi potrebbe essere solo una casualità, ma in questo quadro appare come un vero indizio. Che sia vicina alla fine la sua storia al PSG? Lo scopriremo probabilmente già a gennaio.