Atalanta, Pasalic come Kakà: i numeri non mentono

Atalanta: dopo la tripletta di ieri contro il Venezia, Mario Pasalic ha stracciato un altro record. Prima di lui, solo Ilicic e Kakà sono riusciti a fare lo stesso.

Pasalic show, quello di ieri sera al Gewiss Stadium. Nella vittoria dilagante dell’Atalanta sul Venezia per 4-0, sono 3 i timbri sul cartellino del calciatore croato. Il centrocampista ex Milan, dunque, si conferma in un periodo di gran forma, come testimoniano le 7 reti messe a segno in Serie A fino a questo momento, che lo rendono il centrocampista più prolifico di Europa.

In particolare, 6 su 7 le ha segnate nelle ultime 4 giornate di campionato, rendendosi protagonista nella striscia di vittorie consecutive della dea nell’ultimo mese. Con la vittoria di ieri i neroazzurri, poi, hanno agganciato momentaneamente l’Inter a quota 31 punti, prendendo il largo dalle principali pretendenti del quarto posto: Roma (-6), Fiorentina (-7) e Juventus (-7)

Pasalic nella storia dell’Atalanta e della Serie A: come Kakà?

Con la tripletta di ieri Pasalic, poi, è diventato il centrocampista più prolifico della Serie A, non contando i rigori. Da quando è arrivato a Bergamo nessuno ha fatto meglio di lui dal punto di vista realizzativo, nemmeno Milinkovic-Savic e Mkhitaryan che, fermi a quota 23 gol, occupano insieme il secondo posto della classifica. Pasalic, invece, ne ha fatti 4 in più: 27.

Ma non solo, i 3 gol col Venezia hanno reso il croato uno dei 3 centrocampisti in grado di realizzare due triplette in Serie A, nell’era dei tre punti (1994-1995). Prima di lui solo Kakà (2 triplette) e Ilicic (4 triplette), che forse dei 3 è il meno centrocampista. Insomma, un avvio di stagione niente male per Pasalic che dopo solo 15 giornate, ha già raggiunto quota 12 tra gol e assist e, adesso, può seriamente diventare uno dei trascinatori della Dea in corsa molto più ambiziosa di quella al quarto posto.