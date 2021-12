Colantuono eguaglia Allegri: un dato stupisice i tifosi

Dopo la sconfitta in casa contro la Juventus, Stefano Colantuono ha raggiunto Allegri in una classifica: la statistica lascia i tifosi senza parole.

Incredibile ma vero: con la sconfitta per 0-2 all’Arechi della sua Salernitana contro la Juventus, Stefano Colantuono ha raggiunto Max Allegri in una classifica molto speciale, e non invidiabile. Tra le tante curiosità che ci lascia in eredità la sfida tra la squadra campana e quella bianconera, importante per tanti aspetti, e non solo relativi ai risultati sul campo, c’è anche l’aggancio in classifica di Colantuono all’allenatore che ieri lo ha battuto.

Il dato è sorprendente, specialmente se si pensa alle carriere dei due tecnici in questione. Allegri è infatti, a detta di molti, uno dei migliori allenatori italiani degli ultimi quindici anni. Un tecnico in grado di ottenere risultati importantissimi: una salvezza tranquilla con il Cagliari, uno scudetto con il Milan, un ciclo da cinque scudetti e tanti e coppe nazionali con la Juventus. Se le sue idee di gioco possono far discutere, il suo palmares è decisamente inattaccabile.

Quasi opposta invece la carriera di Colantuono, almeno fin qui. Il tecnico romano ha fin qui conquistato due campionati di Serie B con l’Atalanta e solo con la Dea ha saputo mettere in mostra le sue qualità, raggiungendo il suo migliori risultato nella massima categoria, l’ottavo posto del 2006/07. Per il resto, tanti subentri, esoneri, delusioni. Eppure, in una classifica i due tecnici sono appaiati, e in maniera piuttosto clamorosa.

Colantuono e Allegri a pari merito nella classifica degli ‘ultimi’

Fino alle gare di ieri, sembra incredibile, ma Allegri in Serie A aveva vissuto più giornate da ultimo in classifica da solo di Colantuono. Tutta colpa di quell’inizio da incubo della sua avventura a Cagliari nell’ormai lontanissimo 2008, che lo aveva costretto a rimanere in fondo alla classifica senza compagnia per ben quattro giornate.

Il pareggio tra Hellas e Cagliari nella serata di ieri ha condannato all’ultimo posto solitario la Salernitana, facendo automaticamente salire a quattro i turni da ultimissimo della carriera di Colantuono.

Purtroppo per lui, la sensazione è che il numero delle sue giornate possa essere destinato ad aumentare. Anche perché le prossime gare dei granata sono a dir poco proibitive sulla carta. Colantuono può però comunque tirare un sospiro di sollievo. Il primato di turni da ultimi in classifica è lontanissimo e lo detiene Eugenio Fascetti con ben 48 turni. Inarrivabile.