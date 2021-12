Giorgio Chiellini dà il buon esempio agli italiani: il campione a favore del vaccino per combattere il Covid in questo periodo di pandemia.

Non chiamatelo no-vax. Giorgio Chiellini scende in campo, ancora una volta, in prima fila, per affrontare l’avversario più difficile, utilizzando una retorica tanto cara a determinati personaggi: il Covid. Contrastare la pandemia attraverso l’utilizzo del vaccino è non solo importante, ma necessario in questo periodo di recrudescenza. E il capitano della Juventus non è uomo che rifugge le responsabilità.

Il difensore bianconero ha scelto per questo motivo di metterci la faccia, ancora una volta, e di rendersi protagonista di un gesto molto importante. Perché quando occupi un ruolo come il suo, quando hai il peso per poter influenzare l’opinione pubblica, agire per cercare di aiutare le giuste cause diventa più un dovere che una possibilità.

Senza aver timore d’incappare nella rabbia degli hater e dei no vax sui social, il campione della Juventus, all’indomani della trasferta vittoriosa a Salerno, ha scelto di sottoporsi alla terza dose della vaccinazione, mostrando fieramente il suo gesto attraverso un post su Twitter. E le reazioni sono state contrastanti.

Giorgio Chiellini, terza dose del vaccino: pioggia di insulti

“Questa mattina ho ricevuto la terza dose del vaccino anti Covid-19. Proprio grazie al vaccino e ai dispositivi di protezione personale stiamo lottando per tornare alla normalità. Facciamo tutti la nostra parte“, ha scritto Chiellini su Twitter, mostrandosi sorridente in ambulatorio subito dopo aver ricevuto la terza dose del siero.

Un gesto importante quello del calciatore, ma che ha trovato i pareri contrastanti da parte dei suoi follower. Qualcuno infatti ha risposto: “Ti ha protetto così tanto che ne hai fatte tre in sei mesi. I codardi che collaborano a questo crlimine li riconosci dal fatto che non sanno/vogliono fare 2+2“.

Parole che hanno scatenato un vero dibattito sotto la sua foto, tra chi è favorevole alla vaccinazione e chi invece continua credere che si tratti di un complotto e che il siero metta solo a rischio la nostra salute, senza proteggere quella degli altri. Come sempre sui social le opinioni sono divergenti, e non mancano anche confronti con situazioni del tutto diverse e riferimenti poco coerenti. A dimostrazione che, forse, a volte anche un bel gesto può trasformarsi nella miccia per una discussione inutile.