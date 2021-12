Il Barcellona fa sul serio e punta su un grande attaccante per la prossima stagione: si tratta di un centravanti da oltre 300 gol, Edinson Cavani.

Che colpo per il Barcellona! L’arrivo di Xavi ha ridato linfa a un ambiente che sembrava in piena crisi, e adesso il club catalano ha iniziato a guardare al futuro con nuovo ottimismo, pianificando un mercato nuovamente da big. Chi pensava che il Barça volesse infatti ridimensionarsi e ripartire solo dai giovani, si sbagliava.

Stando a quanto riferito da un’importante fonte inglese, la dirigenza starebbe infatti mettendo gli occhi su un centravanti di grandissimo rendimento, un campione fatto e formato, non più giovanissimo ma ancora in grado di fare la differenza. Un attaccante che ha messo a segno in carriera oltre 370 gol. Numeri da capogiro che potrebbero rilanciare pienamente il Barcellona anche per grandi traguardi europei.

Secondo il The Times, sarebbe Edinson Cavani l’attaccante desiderato in casa Barcellona. Complici i problemi di salute di Aguero, che potrebbe essere costretto a restare ai box a lungo, se non addirittura a ritirarsi, la dirigenza vuole infatti portare a casa un altro attaccante di sicuro rendimento, per potersi rilanciare in Spagna e non solo. Magari spendendo però il giusto. Un identikit che porterebbe proprio al centravanti uruguaiano.

Cavani al Barcellona a parametro zero: bomba dall’Inghilterra

Stando a quanto riferito dal The Times, l’attaccante ex Napoli sarebbe pronto ad approdare in Spagna. Dopo alcuni approcci in passato con l’Atletico Madrid, a portarlo nella Liga potrebbe essere il Barcellona. Uno strano scherzo del destino per il Matador, che fin dai tempi di Napoli non aveva mai nascosto di avere particolari simpatie per un’altra big spagnola, il Real Madrid.

Arrivato a questo punto della carriera, però, il centravanti classe 1987 non guarderà certo a vecchie ragioni di tifo e di cuore, e accetterà di buon grado un possibile trasferimento dal Manchester United al Barcellona.

Per il momento non c’è ancora nulla di definito, ma gli approcci sarebbero già iniziati. L’intenzione di Cavani e del suo entourage sarebbe infatti quella di lasciare a parametro zero il prossimo giugno il Manchester, a prescindere da come andrà la stagione, per trasferirsi in un’altra big europea. E il Barcellona oggi rappresenta una grandissima occasione, forse l’ultima per la carriera di un calciatore straordinario, messo in disparte forse troppo velocemente.