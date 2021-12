Da Muriel a Schick: 10 campioni passati per la Sampdoria di Ferrero

Non sono mancati i campioni nella Sampdoria di Massimo Ferrero: ecco i dieci calciatori più forti nell’era del presidente romano.

Si è chiusa nel peggiore dei modi l’epoca di Massimo Ferrero alla Sampdoria. Anche se al momento le questioni personali dell’ex presidente blucerchiato non hanno intaccato il club genovese, è altrettanto vero che lo shock è stato fortissimo in tutto l’ambiente. Un modo pessimo di mettere fine a sette anni in cui non sono mancati buon calcio e anche grandi campioni.

A partire dai colpi a effetto del mercato invernale del 2015, quando arrivarono due degli attaccanti oggi più importanti della nostra Serie A: Luis Muriel, in prestito dall’Udinese (poi riscattato per 10,5 milioni); Joaquin Correa, prelevato a titolo definitivo dall’Estudiantes per 8 milioni. Due grandi colpi che diedero il loro contributo alla causa del club. Il colombiano in due stagioni e mezzo collezionò 24 gol in 84 presenze, l’argentino 3 gol in 31 presenze in una stagione e mezzo.

E come dimenticare, nella stessa sessione, Samuel Eto’o. L’ex Inter arrivò dall’Everton gratuitamente, e in 18 presenze mise a segno due reti, lasciando Genova già in estate per volare in Turchia. Grandi colpi anche nella stagione successiva: da Antonio Cassano, che in blucerchiato rilanciò la sua carriera, a Fabio Quagliarella, tornato nel 2016 per diventare l’uomo dei record nella storia della Samp. Nel 2016 Ferrero portò in Liguria anche un giovanissimo Milan Skriniar per un milione di euro. Il resto è storia.

Mercato dopo mercato Ferrero, con l’aiuto di dirigenti decisiamente esperti, è quasi sempre riuscito a rafforzare la rosa. Basti pensare che tra l’estate e l’inverno della stagione 2016/17 arrivarono a Bogliasco campioni del calibro di Schick, che si rivelò all’epoca uno dei più promettenti centravanti del calcio europeo, Bruno Fernandes, oggi uno dei centrocampisti più completi al mondo, e i vari Linetty, Praet, Torreira, Bereszynski, calciatori di altissimo livello.

Il grande colpo del mercato 2017/18 fu un altro degli attuali bomber colombiani dell’Atalanta dei sogni, Duvan Zapata, che in blucerchiato mise a segno 11 gol in 32 presenze e riuscì a conqusitare la Dea.

Arrivando a stagioni più recenti, non possiamo dimenticare che sotto la gestione Ferrero è arrivato alla Samp anche Antonio Candreva, oggi autentico trascinatore della squadra con Quagliarella. Senza dimenticare Mikkel Damsgaard, uno dei più importanti talenti del calcio europeo, fermo ai box ma pronto a esplodere definitivamente già nel corso di questa stagione.