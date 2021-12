Manchester City: chi è il giocatore del mese che tutti vorrebbero

Il Manchester City ha premiato il proprio giocatore del mese di novembre: è uno dei gioielli più desiderati sul mercato.

Il giocatore del mese di novembre per il Manchester City non poteva che essere lui. La Premier League è un campionato pieno di campioni, in tutte le squadre, Citizen compresi. E non potrebbe essere altrimenti, vista la ricchezza della rosa di un club tra i più potenti al mondo, allenato dal tecnico più blasonato sul pianeta, Pep Guardiola.

Ma c’è un campione che nell’ultimo mese si è innalzato su tutti gli altri. Un calciatore di grido che è riuscito a diventare un trascinatore più iconico di Cristiano Ronaldo, più prepotente di Romelu Lukaku, più travolgente di Mohamed Salah. Un vero leader che è riuscito ad alzare il suo livello come mai fatto prima nella sua carriera, rendendosi indispensabile per il City e diventando attualmente il miglior calciatore della Premier.

Leggi anche -> Guardiola, pericolo Covid al City: un big è positivo

D’altronde, anche il suo allenatore, Guardiola, un grande tecnico che ha avuto modo di lavorare con un certo Leo Messi, ha speso per lui ultimamente parole al miele: “È il migliore. Lo era tre anni fa, quando facemmo 98 punti, e lo è ancora oggi. ha segnato un gol fantastico. Quando un giocatore ha queste grandi qualità, dipende solo da lui. A tutti i livelli, è un giocatore di un altro livello“. Di chi si tratta? Scopriamolo inseme.

Manchester City: svelato il calciatore del mese di novembre

Il calciatore del Manchester City che ha superato tutti nell’ultimo mese non è Sterling, non è Rodri e nemmeno de Bruyne, ma lo spagnolo Bernardo Silva. Il centrocampista classe 1994 sta vivendo uno dei momenti migliori della sua carriera. Da agosto a oggi, il Premier è stato davvero mostruoso, e ha già messo a segno 7 gol e 1 assist. Numeri straordinari per uno che di mestiere non fa il centravanti.

Il suo mese di novembre è stato davvero magico. Cominciato con una rete nel derby, nella vittoria per 2-0 dei Citizen all’Old Trafford, si è ripetuto nella partita successiva con l’Everton, dando continuità alle sue prestazioni di altissimo livello. Prestazioni che sono proseguite anche nel mese di dicembre con tre grandi gol in due partite.

Potrebbe interessarti -> Manchester City, Guardiola annuncia l’addio di un big: spazio libero per Messi?

Un exploit incredibile che ha acceso nuovamente i fari delle grandi d’Europa su di lui. Lo spagnolo è tornato infatti a essere uno dei grandi sogni per il prossimo mercato. Legato al City da un contratto in scadenza nel 2025, rinnovato nel 2019, attualmente vale per i principali portali circa 70 milioni di euro. Ma per strapparlo a Guardiola ne serviranno forse anche di più.