Ferrero, parla l’avvocato: “Stanno buttando giù un muro!”

A pochi giorni dall’arresto, parla l’avvocato di Massimo Ferrero, lanciando un allarme sul suo assistito: parole durissime del legale.

Per Massimo Ferrero è un momento complicatissimo. L’ex presidente della Sampdoria è attualmente in carcere a Milano, dopo essere arrestato per bancarotta nelle scorse ore. L’imprenditore si trovava nel capoluogo lombardo per chiudere la trattativa con Dejan Stankovic, che avrebbe dovuto essere il nuovo allenatore blucerchiato.

Le cose non sono invece andate secondo i piani, e attualmente è rinchiuso in condizioni non semplici. Ha parlato ampiamente di quello che sta vivendo il suo assistito l’avvocato Giuseppe Tenga. Intervenuto in esclusiva a Radio Globo, il legale ha lanciato un grido d’allarme: “Stanno buttando giù un muro di casa per aprirgli la cassaforte“. Cosa potrebbero trovare non è dato sapere, per il momento.

Leggi anche -> Da Muriel a Schick: 10 campioni passati per la Sampdoria di Ferrero

Le indagini stanno proseguendo senza sosta sui conti in profondo rosso dell’ex numero uno della Samp, la cui situazione si fa di ora in ora più grave. L’avvocato però sta lavorando alacremente per la sua scarcerazione, soprattutto per motivi di salute. L’ex produttore cinematografico sarebbe infatti in cattive condizioni, come riferito dal legale ai microfoni di Punto Nuovo Sport Show: “Ha la pressione alta ed epistassi. Al momento non ha neanche i vestiti, speriamo che facciano entrare in carcere almeno una cambiata“.

Ferrero nei guai: le dure accuse della figlia

A rendere ancora più complicata la situazione per Ferrero sarebbero le parole della figlia Vanessa. In alcune intercettazioni degli scorsi mesi, pubblicate dalla Gazzetta dello Sport, viene fuori infatti un quadro inquietante sulla crisi finanziaria del patron doriano. Tra una serie di improperi causati dall’ira del momento, la ragazza infatti accusa il padre di aver sperperato un patrimonio: “Hanno magnato tutto e io me devo ritrova così“.

La donna lamenta di essere stata trascurata dal padre, come anche i suoi figli, mentre altre persone a lui vicine avrebbero continuato a godere di diversi privilegi: “Casa ho da quattro sacchi de sacrificio, non magno, mo non c’ha na piotta da dammi per tenerli boni… ma vaff… non ce credo… non ce credo no, sei stato in barca fino a ieri“. Parole durissime arrivate in uno sfogo del 2020. Ma non è questa l’unica intercettazione che inchioderebbe Ferrero.

Potrebbe interessarti -> “Magari ce caschi…”: Ferrero ci prova con la conduttrice, lei lo gela

In un’altra che risale allo scorso giugno, la donna infatti si sarebbe lamentata con una conoscente con parole durissime: “Io non vedo l’ora di sputarglie in faccia… e mannallo a fanc…“. Nella stessa chiamata la figlia dell’imprenditore spiega che avrebbe voluto che le chiedesse scusa per averla messa nei guai. Invece, l’uomo le avrebbe anche chiesto dei soldi, mentre lei non ha fondi nemmeno per fare la spesa. Una situazione drammatica che sfociata in un alterco vero e proprio: “Sta fuori di testa! A me non me ne frega un ca… io me voglio levà da sto ginepraio!“.