Eriksen meglio di Berrettini e Draghi: traguardo straordinario per il danese

Christian Eriksen batte tutti, anche Berrettini: nuovo traguardo straordinario per il danese grazie a Google.

Nessuno come Christian Eriksen in Italia. Almeno su Google. Il trequartista danese dell’Inter, nonostante sia ormai lontano dai campi di gioco (perlomeno da quelli agonistici) da molti mesi, continua essere nel cuore e nella mente dei fan. E ha conquistato un traguardo davvero straordinario.

Come ogni anno, Big G ha infatti pubblicato i dati di Trends, il servizio del colosso americano che tiene sotto controllo le tendenze di ricerca sul web, per provare a capire cosa ci è interessato di più, quali fatti ci hanno più incuriosito, quali personaggi sono stati al centro dei nostri pensieri. E in una di queste graduatorie nessuno è riuscito a eguagliare Eriksen.

Il trequartista danese è stato infatti il personaggio più cercato in assoluto dagli italiani su Google nel 2021. A dargli una fortissima spinta, ovviamente, un evento di cui tutti avrebbero volentieri fatto a meno: il malore che lo ha colpito durante la gara tra Danimarca e Finlandia, prima gara delle due squadre scandinave a Euro 2020. Un dramma che gli ha permesso di superare in questa particolare graduatoria sportivi, politici e anche un altro calciatore, diventando a tutti gli effetti il personaggio dell’anno.

Non solo Eriksen: gli altri personaggi più cercati su Google

Al secondo posto in questa particolare classifica un altro grande campione, il tennista italiano più importante degli ultimi dodici mesi, e forse uno dei più forti della storia: Matteo Berrettini. A dargli una spinta in questo caso un evento tutt’altro che traumatico, la storica finale conquistata lo scorso luglio a Wimbledon, e poi persa contro un indomabile Djokovic.

Terzo il premier Mario Draghi, che ha buttato fuori dal podio l’unico altro calciatore in top 10: Gigio Donnarumma. Il portierone del PSG è risultato tra i più cercati sicuramente per le sue prestazioni con la maglia della Nazionale, che hanno portato alla vittoria di Euro 2020, ma anche per il trasferimento clamoroso dal Milan alla squadra parigina.

Quinto posto per i Maneskin, la band italiana che ha saputo vincere l’Eurovision e conquistare il mondo intero in questi ultimi mesi. Seguono un altro tennista, Jannik Sinner, l’ex premier e attuale leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, Federica Pellegrini e Orietta Berti. A chiudere la top 10 un altro grande sportivo italiano: Marcell Jacobs, l’eroe delle ultime Olimpiadi, vincitore nei 100 metri e protagonista anche nella staffetta 4×100.