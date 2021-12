Milan: dopo l’eliminazione dalla Champions arriva una buona notizia

Il Milan incassa una grande notizia: nonostante l’eliminazione dalla Champions, i rossoneri sono pronti al colpo.

Il Milan ha due squadre pronte a stupire. Una sul campo per proseguire il cammino in campionato, l’altra negli uffici della società per rafforzare un gruppo costruito con intelligenza e pazienza. Prima di pensare ai nuovi innesti, Maldini e Massara si concentrano sui rinnovi.

Sono molti i calciatori in scadenza, e gli errori commessi in passato con Gigio Donnarumma e Hakan Calhanoglu impongono riflessioni importanti e nuove cifre da investire con forza. Se per Frank Kessié la situazione sembra ancora fortemente in stand by, c’è un calciatore che avrebbe dato l’ok ai rossoneri. Sarebbe stato convinto non solo da un’offerta molto importante, ma anche dalla forte volontà di restare in Italia. Già chiarita nei colloqui con la dirigenza.

Milan, dolori in Champions, ma sul fronte rinnovi ci sono novità importanti

Theo Hernandez è pronto a legarsi a lungo al Milan. L’esterno francese avrebbe detto sì ai rossoneri, e sarebbe in procinto di allungare l’attuale accordo, che scade nel 2024, di altri 2 anni. Con un adeguamento molto importante. Sarebbero infatti molto avviati i contatti fra Maldini e José Quillion con un’offerta già formulata. Theo Hernandez passerebbe da un contratto di 1,5 milioni e stagione, ai 4 proposti dal club.

Leggi anche: Il Milan naufraga, Capello accusa: “Differenza netta”

L’esterno ha già ribadito la sua volontà di restare a Milano e le parti avrebbero in programma un incontro per gestire al meglio i dettagli che hanno frenato fino ad ora l’operazione. Tutto lascia pensare che la stretta di mano ci sarà. Così come per Romagnoli, pronto a restare rossonero. Il difensore non vorrebbe lasciare la squadra, e potrebbe a breve discutere definitivamente il prolungamento.