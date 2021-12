“De Ligt al Bayern Monaco”: l’annuncio di Raiola spiazza tutti

Clamoroso retroscena di mercato di Mino Raiola: de Ligt lascia la Juventus per andare al Bayern Monaco? Tutta la verità.

Il mercato non chiude mai. Specialmente se sei uno dei procuratori sportivi più importanti al mondo. Lo sa bene Mino Raiola, che continua a lavorare, ventiquattr’ore su ventiquattro, per garantire ai suoi assistiti la miglior soluzione per la loro carriera. A tutti i suoi assistiti, anche a Matthijs de Ligt. Il suo sogno? Portarlo al Bayern Monaco.

D’altronde, a chi non piacerebbe giocare in quello che oggi è probabilmente il più grande club del mondo, se si escludono quelli foraggiati da fondi statali provenienti dal medioriente. Un club che può garantire stipendi importanti ma soprattutto una competitività e una solidità che oggi è merce rara anche tra le big europee.

Leggi anche -> Juventus, grana de Ligt: Raiola l’ha offerto a una big europea

Sembra abbastanza ovvio che in questo momento, tra Bayern e Juventus, non c’è grande paragone. E anche per questo le parole di Raiola hanno fatto tremare i polsi a tutti i tifosi bianconeri: “Fatta con il Bayern Monaco“. Storia finita per l’olandese alla Vecchia Signora?

Bayern Monaco-de Ligt: un affare sfumato

Intervistato da Sport 1, Mino Raiola in questi giorni è stato un fiume in piena e ha parlato davvero di tutto: del suo soprannome ‘pizzaiolo’, del futuro di Haaland (City? Bayern? Real? Barça?), di quello di Pogba e, inevitabilmente, anche di quello di de Ligt, il difensore più forte presente nel suo roster.

A quanto pare la sua permanenza alla Juventus è tutta da scrivere. Già la scorsa estate, infatti, il procuratore di origini campane lo aveva già portato via da Torino. Lo ha rivelato senza troppi giri di parole: “Era quasi fatta con il Bayern Monaco, c’erano stati colloqui positivi, ma alla fine l’operazione non è andata a buon fine: peccato“.

Potrebbe interessarti -> Allegri lo esclude ancora, de Ligt si consola con la bella AnneKee

Se l’affare è sfumato solo all’ultimo, non è detto non possa riproporsi già nei prossimi mesi, complici anche le difficoltà della Juventus. Ma ha lasciato qualche speranza ai tifosi bianconeri almeno per un altro dei suoi assistiti, ovvero Pogba? La risposta è no. Spietato, Raiola ha sentenziato anche sul francese: “L’unico club che potrebbe permetterselo è il Bayern“. Stando così le cose, il ritorno del centrcampista transalpino a Torino è destinato a rimanere un sogno per i supporter bianconeri, che dovranno ‘accontentarsi’ di qualche nome di minor prestigio.