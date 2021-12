Vlahovic e la passione per le auto: la sua preferita è sorprendente

Sapevi che Dusan Vlahovic è un grande appassionato di auto? La sua preferita ti sorprenderà: non è una supercar.

Tutti pazzi per Dusan Vlahovic. Il centravanti serbo della Fiorentina è la rivelazione dell’anno in Serie A e ha attirato le sirene di tantissime grandi squadre all’estero e anche in Italia. A causa dei problemi con la società viola, il suo futuro sembra ormai scritto: già a gennaio, o più probabilmente in estate, il centravanti serbo sposerà una nuova causa e si trasferirà in un’altra città. Con tutte le sue auto.

Tra le passioni dell’attaccante che non tutti conoscono c’è infatti quella per i motori. Nonostante la giovane età (classe 2000), Dusan ha potuto già guidare diverse auto, e di diversa tipologia. Ma ce n’è una che sembra fargli battere il cuore in maniera particolare. Ed è un modello della Mercedes. Un modello però specifico: non si tratta di una supercar, bensì di una berlina compatta guidata anche da tantissime persone comuni.

Certo, nel suo garage non manca un po’ di made in Italy, rappresentato da una Ferrari Cabrio azzurra da 400 cavalli. Un bolide splendido e straordinario che però Dusan conserva caramente solo per le occasioni speciali. La sua auto del cuore è infatti un’altra, ed è sorprendente.

Dusan Vlahovic appassionato di auto: la Mercedes gli fa battere il cuore

Non può vantare un garage come quello di Cristiano Ronaldo. Almeno per il momento. Ma forse diventare un mero collezionista non è quello che più interessa al centravanti serbo. Anche sulle auto, infatti, sembra preferire la concretezza all’apparenza.

Si spiega così la sua passione per la Mercedes Classe A, una berlina compatta guidata da tantissimi italiani, donne, uomini, ragazze, ragazzi. Un’auto di classe, (il nome è una garanzia), elegante, comoda e in grado di soddisfare anche chi non vuole rinunciare a un buon motore e alla velocità.

Di Classe A ne possiede, o ne ha possedute, almeno due. Una dalla livrea nera, una invece completamente bianca, in grado di passare da 0 a 100 km/h in meno di quattro secondi, ma capace di raggiungere anche i 200 km/h. Insomma, non proprio un’utilitaria. Tra l’altro, a una Classe A è legato anche un ricordo spiacevole per Dusan. Qualche tempo fa è stato sorpreso dalla municipale parcheggiato su un posto riservato ai membri della giunta comunale. Il risultato? Mezzo rimosso e multa.