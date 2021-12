Gabbiadini, ad un passo dallo storico record

La Sampdoria ottiene un successo fondamentale nel derby contro il Genoa. Gabbiadini, grazie alla rete realizzata, insegue un record storico.

La Sampdoria si impone nel derby, grazie ad uno straripante Gabbiadini e al gol di Caputo. La vittoria consente al tecnico D’Aversa di uscire da un periodo alquanto complicato, durante il quale era ricorrenti le voci riguardo un più che probabile esonero. Il presidente, nonostante ciò, ha ribadito piena fiducia nel mister, ripagata da una prestazione eccellente da parte dei suoi uomini nel derby. L’atmosfera che precedeva la partita con il Genoa non era delle migliori. L’arresto del presidente Ferrero ha rappresentato una vera e propria doccia fredda per i blucerchiati, abili a schivare ogni distrazione proveniente fuori dal campo. La vittoria, infine, è stata dedicata da D’Aversa al presidente.

Gabbiadini, una rete storica

Mattatore della serata è sicuramente Gabbiadini. L’attaccante sembra aver ritrovato la forma dei giorni migliori, il gol messo a segno a Marassi contro il Genoa è il terzo consecutivo. Era dai tempi del Napoli (2015), infatti, che il centravanti non segnava per tre gare consecutive. Oltre alla ritrovata continuità in zona gol, Gabbiadini ha realizzato il suo quarto gol nei derby tra Sampdoria e Genoa in Serie A, agganciando Mancini, Milito e Baldini come secondo miglior marcatore nella stracittadina genovese dietro al solo Adriano Bassetto (cinque).

L’attaccante, oltre a segnare il primo gol di testa, su assist perfetto di Candreva, propizia la rete del definitivo 3 a 0. La Lega ha deciso, infatti, di valutare il tocco Vanheusden decisivo per spiazzare Sirigu.

Gol e prestazioni in ottica nazionale

Le prestazioni convincenti dell’attaccante bergamasco potrebbero addirittura portare ad una clamorosa convocazione in ottica nazionale da parte di Mancini. Il reparto offensivo dell’Italia, infatti, risente della mancanza di un bomber da affiancare ad Immobile. Il ct azzurro, a questo punto, è pronto a monitorare la crescita e il rendimento di Gabbiadini.