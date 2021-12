Walter Zenga, che colpo: la nuova fiamma è da applausi – FOTO

Walter Zenga non si ferma mai: l’ex portiere dell’Inter ha una nuova fiamma di trent’anni più giovani di lui. E i tifosi lo riempiono di applausi.

Nessuno può fermare l’Uomo Ragno. L’ex portierone dell’Inter, oggi allenatore e commentatore televisivo, ha una nuova fidanzata. O meglio, una fiamma con cui sarebbe stato pizzicato dal settimanale Chi non molto tempo fa. Ed è una fiamma davvero incendiaria, che ha rapito il cuore di migliaia di tifosi di Zenga, e di oltre 190mila follower. Di chi si tratta?

Facciamo un passo indietro. Durante gli ultimi anni Walter ha vissuto all’estero insieme alla sua terza moglie, Raluca Rebedea. I due si erano sposati nel 2005 e per anni erano stati una coppia molto affiatata, ma negli ultimi tempi erano incappati in una crisi davvero importante, e nemmeno i tentativi estremi di ricucire il rapporto sarebbero andati a buon fine.

Leggi anche -> Marialuisa Jacobelli fa sognare i fan ma esplode sui social: “Basta etichette!” – FOTO

Così, l’ex tecnico del Crotone avrebbe deciso di tornare in Italia per vivere a Milano. E proprio qui avrebbe iniziato a frequentare una nuova fiamma davvero da urlo. Una ragazza bionda, di trent’anni più giovane di lui, in grado di conquistare il suo cuore e anche quello di migliaia e migliaia di persoen sui social.

Chi è Michela Motoc, la nuova fiamma di Zenga

Irresistibile. La nuova possibile fidanzata del grande Walter è davvero portentosa, almeno secondo i suoi fan. Si chiama Michela Motoc e ha 31 anni. Nata in Romania, è cresciuta in Italia, in provincia di Verona, a Cavaion. Modella e giramondo, a quanto pare avrebbe vissuto almeno per un periodo di tempo a Dubai, nel periodo in cui anche Zenga viveva lì. E proprio negli Emirati sarebbe avvenuto il primo galeotto incontro.

Splendida e prorompente, come dimostrato dalle foto sul suo account Instagram (clicca qui per guardarle) Michela è arrivata terza al concorso Miss Europa Continental nel 2016 e da anni lavora come modella e influencer, come dimostrano le sue foto sui social. Una ragazza in carriera dal cuore caldo, che sarebbe riuscita ad affascinare Zenga ben oltre l’aspetto fisico. Non a caso, i due sarebbero stati paparazzati per le vie della città meneghina in grande sintonia.

Potrebbe interessare -> Chiara Nasti furiosa su Instagram: “Siete degli sfigati” – FOTO

Stando a quanto riportato dagli esperti di gossip, la loro potrebbe essere anche più di una semplice infatuazione. Tuttavia, al momento non si può parlare di fidanzamento ufficiale, e pare che Walter non l’abbia nemmeno presentata alla famiglia. Almeno per ora.