Georgina in vacanza da sola: è crisi con CR7?

Georgina Rodriguez è volata in vacanza per Natale senza il suo amato Cristiano Ronaldo: secondo qualcuno potrebbe esserci aria di crisi.

La Lapponia è diventata la nuova fuga per gli innamorati in crisi? Potrebbe sembrarlo, ma la risposta è no. Eppure, sono tante le star che si stanno rifugiando proprio in Finlandia in questo periodo pre-natalizio. Dopo Ilary Blasi, che è volata in Scandinavia con alcuni amici nelle scorse settimane, lasciando a casa il suo Pupone, anche Georgina Rodriguez ha scelto di andare a trovare Babbo Natale. E lo ha fatto senza Cristiano Ronaldo.

Una vacanza da single che ha fatto scalpore. Anche perché arriva in un momento non particolarmente felice per Cristiano Ronaldo. Nonostante al Manchester stia continuando a segnare e anche a conquistare vittorie importanti, CR7 in questo momento si trova in una situazione di estrema difficoltà.

Non è tanto ciò che sta accadendo in campo a mettere in ginocchio il campione lusitano, bensì l’emergenza Covid. La Premier sta attraversando una nuova fase di crisi, e lo United è diventato vittima di un focolaio che lo ha già costretto a posticipare una partita. Un focolaio che non sembrerebbe aver colpito CR7. Difficilmente però in questo momento Ronaldo sarà contento di essere stato ‘abbandonato‘ dalla sua consorte…

Ronaldo solo a Manchester: Georgina vola in vacanza in Lapponia

C’è davvero aria di crisi tra Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez? Al momento non sembrerebbe, anche se la situazione va tenuta sotto controllo. La coppia, che è in dolce attesa di due splendidi gemelli, è infatti ancora molto lontana dal possibile matrimonio. E in questo momento è anche molto lontana fisicamente.

La modella ha infatti scelto questo momento che precede le vacanze di Natale, impegnatissime per il suo Ronaldo, per volare con tutta la famiglia al Polo Nord, in Lapponia, la patria di Babbo Natale. Una vacanza familiare privata del suo amato compagno.

Per il suo soggiorno la splendida modella spagnola ha scelto uno sppettacolare rifugio di lusso immerso nelle foreste innevate della Finlandia. Un luogo in cui si può respirare l’atmosfera natalizia come in nessun altro luogo al mondo. Tra slitte, renne e una montagna di neve, la showgirl è apparsa più felice che mai, anche a -15 gradi. Merito di tutto l’amore che la circonda, un sentimento che la rende la madre più contenta di sempre.