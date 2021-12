Totti, problemi con Ilary? Il gesto della showgirl preoccupa i fan

Possibili problemi tra Francesco Totti e la moglie Ilary Blasi: fan allarmati per una decisione particolare della presentatrice.

Sussurri, voci, probabilmente infondate. Ma il sospetto serpeggia tra i fan della coppia. Che ci siano problemi tra Francesco Totti e Ilary Blasi? Al momento non ci sono grandi elementi per pensare a delle difficoltà, se non qualche discussione quotidiana, tra l’ex capitano della Roma e l’amata moglie, showgirl e presentatrice. Tuttavia, c’è un dettaglio che non è sfuggito ai fan più attenti, e ne ha allarmati molti.

Negli ultimi giorni Francesco si è concentrato sulle sue attività professionali, diventando nuovo global ambassador di DigitalBits. Proprio con questo ruolo si era presentato allo stadio Olimpico di Roma dopo oltre due anni per sostenere i giallorossi e assistere alla sfida con l’Inter, poi persa per 0-3 dagli uomini di Mourinho.

Nella circostanza Ilary non era presente con lui allo stadio. Ma non è questo a far nascere sospetti nel cuore dei fan, bensì una decisione piuttosto particolare, controversa e anche clamorosa della showgirl romana. Solo poche settimane fa, infatti, l’ex Iena ha scelto di voltare le spalle alla famiglia ed è andata via!

Totti, crisi con Ilary Blasi? Lei va in vacanza con gli amici

Parlare di crisi è fuori luogo, ma c’è qualcosa che ha fatto storcere il naso ai fan della coppia. Non molti giorni fa, infatti, Ilary ha ‘mollato’ a Roma Totti e i figli, ed è volata ini Finalndia per una vacanza originale con due amici. Con lei sono andati in Lapponia due cari amici, Luca Tommasini e l’autore televisivo Ennio Meloni.

Non sono stati resi noti i dettagli del viaggio, che potrebbe anche essere di lavoro, ma di certo la presentatrice è apparsa serena e più felice che mai, anche nel gelo polare e, soprattutto, davanti a uno degli spettacoli più romantici della natura: l’aurora boreale.

Come rivelato dalla stessa showgirl sui social, nell’occasione ha soggiornato in un eco villaggio molto lussuoso, formato da bungalow con il tetto in vetro per permettere di godere del paesaggi innevato anche stano a letto sotto dei piumoni caldissimi. Insomma, tutto il necessario per una vacanza romantica con la propria dolce metà. Solo che stavolta la dolce metà era rimasta a casa. Presagi di crisi o semplice momento dedicato a se stessa? Probabilmente la risposta ce l’hanno già data gli ultimi post dedicati al loro speciale albero di Natale.