Ilicic, non solo supercar: nel garage spunta un’auto incredibile

Josip Ilicic non è un semplice appassionato di auto, ma un vero amatore: lo dimostra una foto all’interno di una vettura straordinaria.

Josip Ilicic non è un calciatore qualunque, non solo in campo. Il trequartista sloveno sta da anni dimostrando di essere un top player, quasi un fuoriclasse, di certo un vero campione. Anche come uomo. Non è da tutti infatti riuscire a tornare decisivi dopo il bruttissimo periodo attraversato nel 2020, quando sembrava vittima di quella malattia infida chiamata depressione.

Oggi Josip è un giocatore diverso e una persona cresciuta, fiduciosa in se stessa, soddisfatta e, forse, anche felice. Un individuo che può dedicarsi al calcio non solo come lavoro, ma anche come passione. Senza dimenticare le altre, di passioni, come quella per le auto.

Il calciatore sloveno non è per anche in questo un calciatore qualunque. Lo stereotipo del ‘bomber’ che fa la differenza sul campo e sfreccia in supercar fuori dal terreno di gioco non fa per lui. La sua auto preferita non è infatti una Ferrari, un Lamborghini, una Porsche. E nemmeno una familiare. Si tratta invece di una chicca old style per pochi amatori.

Ilicic, che auto: la foto nella Fiat 500 Topolino

Colore tra il ramato e il bordeaux, interni in pelle color ocra, elegantissima coach door e una carrozzeria tosta, robusta, in grado di resistere a ogni urto (o quasi). Non è un bolide, ma l’auto con cui Ilicic si è fatto fotografare a Zingonia qualche tempo fa è un pezzo straordionario da collezione: una Fiat 500 Topolino che ha fatto impazzire i tifosi.

“Abbasso la Lamborghini, questa è l’auto dei miei sogni“, ha scritto un tifoso dello sloveno, mentre un altro sostenitore della Dea ha invece messo in luce un aspetto che da non sottovalutare: “Non sei troppo alto per quest’auto?“.

Forse sarà anche alto, ma in questo caso Josip ha mostrato di avere un grande occhio per le auto di valore. La Topolino è infatti la prima ‘utilitaria’ per tutte le tasche, chiesta inderogabilmente da Mussolini al senatore Giovanni Agnelli per fornire a tutti gli italiani una vettura economica. Un’idea che si rivelò brillante a livello propagandistico, tanto da ispirare anche Hitler subito dopo la sua elezione a Cancelliere a chiedere a Ferdinand Porsche di realizzarne una simile ma con un costo ancora più basso. Nacque così il Maggiolino. Ma questa è un’altra storia…